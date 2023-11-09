Какие страны готовы платить украинским беженцам, чтобы они вернулись домой
Украинцы получают выплаты во многих странах Европы, но из-за того, что они там находятся и предостерегают свою жизнь от опасности. Теперь некоторые страны готовы платить еще и за возвращение беженцев на Родину.
А о том, какие страны готовы платить украинцам деньги за то, что они едут домой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Instagram блогера Ольги Резниковой, которая делится в своем блоге опытом жизни в разных странах.
Норвегия
Если вы захотите вернуться в Украину, находясь в Норвегии, то сможете получить 1500 евро. Но есть небольшие условия:
- вы должны заранее купить билеты в Украину
- а также подробно описать свой маршрут возвращения.
Швейцария
А вот ныне живущим в Швейцарии повезло чуть больше, ведь эта страна готова платить от 1-й тысячи долларов до 4-х тысяч долларов. Все зависит от того, когда вы собираетесь уезжать из страны.
Но детали следует уточнять уже на месте и каждому индивидуально.
Ирландия
Пока ирландцы не приняли окончательного решения по выплатам желающим и собирающимся вернуться в Украину, но уже заговорили об этом. Правда, без точной суммы выплат.
Великобритания
Как известно, британцы давно практикуют такие выплаты в размере 3 тысяч фунтов. Но пока именно за украинцев они ничего не говорят.
Какие страны готовы платить украинцам за возвращение домой (фото: Freepik)
Следует отметить, что каждая из перечисленных стран принимает украинцев почти в течение 2 лет и помогает чем может. Где-то предоставляют жилье, где-то выплаты, где-то "плюшки".
Но главное, что эти страны позволяют гражданам страны, в которой продолжается война, быть в безопасности и жить почти полной жизнью, не просыпаться от взрывов ночью и продолжать работать ради своего будущего.
Так что если у украинцев есть желание вернуться в родную страну, есть хорошая возможность получить за это финансовую помощь. По условию, если для временного местоположения вы выбрали одну из тех стран, которые находятся в списке.
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