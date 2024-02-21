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Які копчені продукти можна їсти, а яких - краще уникати за будь-яку ціну

Що треба знати про копчені продукти (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Копчені продукти є доволі популярними через свій насичений смак та особливий аромат. Але рівень їхньої корисності залежить від способу приготування.

Про те, які копчені продукти можна їсти, а від яких краще відмовитись, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію нутриціолога Анастасії Голобородько в Telegram.

Що треба знати про копчені продукти

"Споживання копчених продуктів є причиною підвищеного надходження ПАВ в організм. ПАВ - продукти розпаду при горінні. Не всі виробники контролюють склад диму", - каже експерт.

Вона радить вибирати продукти холодного копчення. Для цього варто поцікавиться, як саме виробник обробляє продукти та чи використовує якісну деревину для копчення.

"Вибирайте товстошкіру рибу холодного копчення, а не тонкошкіру гарячого. Крім самих амінокислот, інші мікронутрієнти під впливом гарячого копчення руйнуються. Продукти розпаду димлення та ПАВ накопичуються. А холодне копчення риб із щільною шкіркою - годиться. Такий продукт зберігає поживну цінність, жирні корисні кислоти не руйнуються, накопичення ПАВ зовсім чи майже не відбувається", - пояснює Голобородько.

За словами нутриціолога, коптильна рідина має більше негативних побічних дій, ніж у неконтрольоване швидке гаряче кочення. Речовини з рідкого диму блокують ферментну систему, пригнічують роботу печінки та нирок, можуть спровокувати виразку/гастрит/панкреатит, а накопичення цих шкідливих речовин може навіть спровокувати онкологію.

Які копчені продукти можна купувати:

  • тільки холодного копчення
  • натурального виробництва - у продукту має бути легкий запах копчення і приємний деревний аромат
  • якщо продукт упакований і, крім солі та прянощів, у складі зазначені Е, підсилювачі смаку або барвник, консервант - є висока ймовірність застосування коптильної рідини
  • ненормальні та нездорові продукти копчення завжди мають яскравий колір: червоний, цегляний, бордовий - у м'яса, помаранчевий, жовтий - у риб
  • продукт натурального копчення не має яскравого кольору і завжди трохи пахне деревиною
  • копчені продукти треба їсти якомога рідше

"Важливо використовувати принципи обмеження введення поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАВ) на завершальному етапі приготування харчових продуктів. Бо ПАВ є можливими канцерогенами, що утворюються під час спалювання палива у процесах копчення та прямого сушіння, які використовуються для приготування продуктів", - каже Голобородько.

 

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