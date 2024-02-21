Какие копченые продукты можно есть, а каких - лучше избегать любой ценой

Что нужно знать о копченых продуктах

"Потребление копченых продуктов является причиной повышенного поступления ПАУ в организм. ПАУ - продукты распада при горении. Не все производители контролируют состав дыма", - говорит эксперт.

Она советует выбирать продукты холодного копчения. Для этого стоит поинтересоваться, как именно производитель обрабатывает продукты и использует ли качественную древесину для копчения.

"Выбирайте толстокожую рыбу холодного копчения, а не тонкокожую горячего. Кроме самих аминокислот, другие микронутриенты под воздействием горячего копчения разрушаются. Продукты распада дымления и ПАУ накапливаются. А холодное копчение рыб с плотной шкуркой - годится. Такой продукт сохраняет питательную ценность, жирные полезные кислоты не разрушаются, накопление ПАУ вовсе или почти не происходит", - объясняет Голобородько.

По словам нутрициолога, коптильная жидкость имеет больше негативных побочных действий, чем у неконтролируемого быстрого горячего качения. Вещества из жидкого дыма блокируют ферментную систему, угнетают работу печени и почек, могут спровоцировать язву/гастрит/панкреатит, а накопление этих вредных веществ может даже спровоцировать онкологию.

Какие копченые продукты можно покупать:

только холодного копчения

натурального производства - продукт должен иметь легкий запах копчения и приятный древесный аромат

если продукт упакован и, кроме соли и пряностей, в составе указаны Е, усилители вкуса или краситель, консервант - есть высокая вероятность применения коптильной жидкости

ненормальные и нездоровые продукты копчения всегда имеют яркий цвет: красный, кирпичный, бордовый - в мяса, оранжевый, желтый - в рыб.

продукт натурального копчения не имеет яркого цвета и всегда немного пахнет древесиной

копченые продукты нужно есть как можно реже

"Важно использовать принципы ограничения введения полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) на завершающем этапе приготовления пищевых продуктов. Потому что ПАУ являются возможными канцерогенами, которые образуются при сжигании топлива в процессах копчения и прямой сушки, которые используются для приготовления продуктов", - говорит Голобородько.