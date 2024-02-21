Какие копченые продукты можно есть, а каких - лучше избегать любой ценой

Копченые продукты довольно популярны из-за своего насыщенного вкуса и особенного аромата. Но уровень их полезности зависит от способа приготовления.
О том, какие копченые продукты можно есть, а от которых лучше отказаться, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию нутрициолога Анастасии Голобородько в Telegram.
"Потребление копченых продуктов является причиной повышенного поступления ПАУ в организм. ПАУ - продукты распада при горении. Не все производители контролируют состав дыма", - говорит эксперт.
Она советует выбирать продукты холодного копчения. Для этого стоит поинтересоваться, как именно производитель обрабатывает продукты и использует ли качественную древесину для копчения.
"Выбирайте толстокожую рыбу холодного копчения, а не тонкокожую горячего. Кроме самих аминокислот, другие микронутриенты под воздействием горячего копчения разрушаются. Продукты распада дымления и ПАУ накапливаются. А холодное копчение рыб с плотной шкуркой - годится. Такой продукт сохраняет питательную ценность, жирные полезные кислоты не разрушаются, накопление ПАУ вовсе или почти не происходит", - объясняет Голобородько.
По словам нутрициолога, коптильная жидкость имеет больше негативных побочных действий, чем у неконтролируемого быстрого горячего качения. Вещества из жидкого дыма блокируют ферментную систему, угнетают работу печени и почек, могут спровоцировать язву/гастрит/панкреатит, а накопление этих вредных веществ может даже спровоцировать онкологию.
Какие копченые продукты можно покупать:
"Важно использовать принципы ограничения введения полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) на завершающем этапе приготовления пищевых продуктов. Потому что ПАУ являются возможными канцерогенами, которые образуются при сжигании топлива в процессах копчения и прямой сушки, которые используются для приготовления продуктов", - говорит Голобородько.
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