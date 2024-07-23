"Бички тротуарні" і "Портянки Хо Ші Міна". Які іноземні цигарки курили в СРСР (фото)

Індійський "Матрас"

Цигарки "Мадрас" з Індії дуже швидко отримали прізвисько "Матрас" за неповторний аромат старих ганчірок.

Більш-менш гарною була тільки пачка (фото: unc.ua)

"Бички тротуарні"

Доволі багато було у продажу за радянські часи болгарських цигарок. Усі вони приблизно такі ж неякісні та огидні як і радянські аналоги. Тож популярність їм давали жартівливі назви.

Картинку на обкладинці "Шипки" називали "братською могилою", а "БТ" - це "бички тротуарні".

У цигарок "Родопі" призівська не було, але була "протипожежна" репутація - перш ніж їх запалювати, треба було довго сушити на батареї.

Ось так виглядали пачки болгарських цигарок (фото: nevsedoma.com.ua)

"Портянки Хо Ші Міна"

Але якщо болгарські тютюнові вироби були поширені у СРСР, то корейські та в'єтнамські сигарети були рідкістю.

Корейські "Chemsongdae" курці перейменували на "Трубу Кореї", а "Kumsudae" - на "Хатину дядька Тома".

Ще були "Портянки Хо Ші Міна", що натякає на сморід від них.

У цигарок з соціалістичного Сходу запах та смак був вугільний або сосновий. Але не тютюновий взагалі (фото: nevsedoma.com.ua)

Гірші за "Біломор"

Дехто може навіть згадати кубинські сигарети - "Лігерос" та "Партагас".

Вони були настільки міцні, що їх побоювалися вживати навіть поцінувачі "Біломору".

"Партагас" у перекладі означає "партійні" (фото: nevsedoma.com.ua)

Зумій підпалити

А арабські цигарки Sumer називали "Зумій" (або ж "сумєй"), бо щоб їх розпалити - потрібен був неабиякий досвід.

Що зображено на коробці "Saba", взагалі ніхто не розумів (фото: nevsedoma.com.ua)

Але коли з'явилися справжні західні марки, усе це було забуто, як жахливий сон.