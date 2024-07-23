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"Бычки тротуарные" и "Портянки Хо Ши Мина". Какие иностранные сигареты курили в СССР (фото)

Какие импортные сигареты курили в СССР (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Феликс Коркин

В СССР с табачными изделиями все было не очень хорошо. Когда советские граждане впервые массово встретились с Marlboro и Camel - это был шок. Но не надо думать, что курильщики СССР были совсем незнакомы с импортным табаком - это не так. В "совке" было достаточно много сигарет из-за границы. Но какими они были?

РБК-Украина (проект Styler) подобрало фотографии редких табачных изделий из стран "соцлагеря".

Индийский "Матрасс"

Сигареты "Мадрас" из Индии очень быстро получили прозвище "Матрас" за неповторимый аромат старых тряпок.

Более-менее хороша была только пачка (фото: unc.ua)

"Бычки тротуарные"

Достаточно много было в продаже в советские времена болгарских сигарет. Все они примерно такие же некачественные и отвратительные, как и советские аналоги. Так что популярность им давали шутливые названия.

Картинку на обложке "Шипки" называли "братской могилой", а "БТ" - это "бычки тротуарные".

У сигарет "Родопи" прозвища не было, но была "противопожарная" репутация - прежде чем их зажигать, нужно было долго сушить на батарее.

Вот так выглядели пачки болгарских сигарет (фото: nevsedoma.com.ua)

"Портянки Хо Ши Мина"

Но если болгарские табачные изделия были распространены в СССР, корейские и вьетнамские сигареты были редкостью.

Корейские "Chemsongdae" курильщики переименовали в "Трубу Кореи", а "Kumsudae" - в "Хижину дяди Тома".

Еще были "Портянки Хо Ши Мина", что намекает на смрад от них.

У сигарет с социалистического Востока запах и вкус был угольный или сосновый. Но не табачный вообще (фото: nevsedoma.com.ua)

Хуже "Беломора"

Некоторые могут даже вспомнить кубинские сигареты - "Лигерос" и "Партагас".

Они были настолько крепки, что их опасались употреблять даже ценители "Беломора".

"Партагас" в переводе означает "партийные" (фото: nevsedoma.com.ua)

Сумей поджечь

А арабские сигареты Sumer звали "Сумей", потому что чтобы их разжечь требовался незаурядный опыт.

Что изображено на коробке "Saba", вообще никто не понимал (фото: nevsedoma.com.ua)

Но когда появились настоящие западные марки, все это было забыто как ужасный сон.

 

Напоминаем список мест, где запрещено курить в Украине.

Также стоит узнать, что в Украине запретили продажу некоторых сигарет и табачных изделий.

При написании материала использовались следующие источники: сайты "Невседома" и UNC.UA.

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