Де заборонено палити в Україні: поліція нагадала перелік місць

В Україні заборонено вже декілька років діє антитютюновий закон.

Про те, у яких місцях заборонено палити розповідає повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Запорізької області.

Правоохоронці нагадали, що куріння е лише шкідливе для здоров'я, а ще й може понести за собою адміністративну відповідальність. Мова про випадки, коли палять у заборонених для цього місцях.

Нагадуємо вам, де не варто курити тютюнові вироби та електронні цигарки:

на дитячих майданчиках;

на зупинках громадського транспорту та у транспорті загального користування;

у підземних переходах;

в аеропортах та на вокзалах;

у приміщеннях закладів ресторанного господарства, готелів та гуртожитків;

у приміщеннях та на території закладів охорони здоров'я, навчальних закладів та закладів фізичної культури;

у під'їздах житлових будинків;

у ліфтах та таксофонах;

у приміщеннях органів державної влади та місцевого самоврядування.

"За куріння тютюнових виробів у місцях, де це заборонено законом передбачена адміністративна відповідальність за ст. 175-1 КУпАП", - сказано в повідомленні.

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