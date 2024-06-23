Де заборонено палити в Україні: поліція нагадала перелік місць
В Україні заборонено вже декілька років діє антитютюновий закон.
Про те, у яких місцях заборонено палити розповідає повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Запорізької області.
Правоохоронці нагадали, що куріння е лише шкідливе для здоров'я, а ще й може понести за собою адміністративну відповідальність. Мова про випадки, коли палять у заборонених для цього місцях.
Нагадуємо вам, де не варто курити тютюнові вироби та електронні цигарки:
- на дитячих майданчиках;
- на зупинках громадського транспорту та у транспорті загального користування;
- у підземних переходах;
- в аеропортах та на вокзалах;
- у приміщеннях закладів ресторанного господарства, готелів та гуртожитків;
- у приміщеннях та на території закладів охорони здоров'я, навчальних закладів та закладів фізичної культури;
- у під'їздах житлових будинків;
- у ліфтах та таксофонах;
- у приміщеннях органів державної влади та місцевого самоврядування.
"За куріння тютюнових виробів у місцях, де це заборонено законом передбачена адміністративна відповідальність за ст. 175-1 КУпАП", - сказано в повідомленні.
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