ua en ru
Нд, 23 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Де заборонено палити в Україні: поліція нагадала перелік місць

Неділя 23 червня 2024 03:24
UA EN RU
Де заборонено палити в Україні: поліція нагадала перелік місць Ілюстративне фото: українця нагадали, де заборонено палити (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні заборонено вже декілька років діє антитютюновий закон.

Про те, у яких місцях заборонено палити розповідає повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Запорізької області.

Правоохоронці нагадали, що куріння е лише шкідливе для здоров'я, а ще й може понести за собою адміністративну відповідальність. Мова про випадки, коли палять у заборонених для цього місцях.

Нагадуємо вам, де не варто курити тютюнові вироби та електронні цигарки:

  • на дитячих майданчиках;
  • на зупинках громадського транспорту та у транспорті загального користування;
  • у підземних переходах;
  • в аеропортах та на вокзалах;
  • у приміщеннях закладів ресторанного господарства, готелів та гуртожитків;
  • у приміщеннях та на території закладів охорони здоров'я, навчальних закладів та закладів фізичної культури;
  • у під'їздах житлових будинків;
  • у ліфтах та таксофонах;
  • у приміщеннях органів державної влади та місцевого самоврядування.

"За куріння тютюнових виробів у місцях, де це заборонено законом передбачена адміністративна відповідальність за ст. 175-1 КУпАП", - сказано в повідомленні.

Раніше РБК-Україна розповідало, чи можуть оштрафувати водія за паркування у дворі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Поліцейські Цигарки
NEWS
Удар по Харкову: кількість постраждалих перевалила за 50
Удар по Харкову: кількість постраждалих перевалила за 50
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України