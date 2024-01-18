Вакцини, якими ми щеплювалися раніше, не спрацюють проти Омікрону, - Голубовська

Вакцини від COVID-19, наприклад, Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca і Moderna, якими українці щеплювалися в розпал пандемії, не спрацюють проти нових штамів коронавірусу, зокрема - й проти Омікрону.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказала відома інфекціоніст, доктор медичних наук, професор Ольга Голубовська.

Що сказала Голубовська про Омікрон

За її словами, вакцинуватися проти "ковіду" сьогодні доцільно лише двовалентною вакциною, тобто тією, яка містить і Омікроновий компонент.

"Усі інші вакцини вже заборонені до застосування у всьому світі, тому що вони неефективні", - підкреслила вона.

При цьому навіть вакцини, які містять Омікроновий компонент, можуть "вислизати від імунітету".

"Але якщо вакцина не містить Омікронового компонента, то я не бачу сенсу нею вакцинуватися взагалі. Так само не бачить сенсу і FDA (Управління з контролю якості продуктів харчування та лікарських засобів США) - вони заборонили застосовувати такі вакцини", - сказала професор.

Разом з тим вона додала, що вакцинуватися потрібно все одно. Особливо це стосується людей з груп ризику. Але це потрібно "здебільшого для того, щоб запобігти тяжким формам захворювання".

