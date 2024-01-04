На Київщині жінка померла від дифтерії. Як розпізнати цю хворобу та захистити себе

У Київській області 73-річна жінка померла від дифтерії. Це гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом чи через предмети побуту. Дифтерія може призводити до дуже серйозних ускладнень та летального фіналу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Центр громадського здоров'я.

Симптоми дифтерії

Джерелом інфекції є хвора людина чи носій дифтерійної палички Corynebacterium diphtheriae.

Інкубаційний період захворювання триває від 3 до 10 днів. Перебіг хвороби в кожної людини може бути різним і залежить від багатьох факторів.

Серед найпоширеніших проявів хвороби:

біль у горлі

підвищена температура, лихоманка

набряк слизової оболонки ротоглотки

наліт на мигдалинах сірого кольору, осиплість голосу

набряк шиї

збільшення шийних, підщелепних лімфатичних вузлів

Інфекція може викликати такі ускладнення:

блокування дихальних шляхів

інфекційно-токсичний шок

пошкодження серцевого м'яза

ураження нервової системи

нефрозонефрит

легеневу інфекцію

Як можна попередити недугу

Відомо, що в померлої жінки були відсутні щеплення. Проте вакцинацію повинні отримувати як дорослі, так і діти кожних 10 років.

Вакцина проти дифтерії АДП-м містить також протиправцевий компонент. Щеплення є безкоштовними. Зверніться до вашого сімейного лікаря, перевірте свій вакцинальний статус та в разі необхідності вакцинуйтесь.

Діти повинні отримати 6 щеплень від дифтерії:

у перші 2, 4, 6, 18 місяців життя

у 6 років

у 14 років

Вакцинація не гарантує захисту від інфікування та захворювання, але в тих, хто правильно щеплений, недуга матиме набагато легший перебіг.