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На Київщині жінка померла від дифтерії. Як розпізнати цю хворобу та захистити себе

Україна, Четвер 04 січня 2024 12:59
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На Київщині жінка померла від дифтерії. Як розпізнати цю хворобу та захистити себе Як розпізнати дифтерію (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

У Київській області 73-річна жінка померла від дифтерії. Це гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом чи через предмети побуту. Дифтерія може призводити до дуже серйозних ускладнень та летального фіналу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Центр громадського здоров'я.

Симптоми дифтерії

Джерелом інфекції є хвора людина чи носій дифтерійної палички Corynebacterium diphtheriae.

Інкубаційний період захворювання триває від 3 до 10 днів. Перебіг хвороби в кожної людини може бути різним і залежить від багатьох факторів.

Серед найпоширеніших проявів хвороби:

  • біль у горлі
  • підвищена температура, лихоманка
  • набряк слизової оболонки ротоглотки
  • наліт на мигдалинах сірого кольору, осиплість голосу
  • набряк шиї
  • збільшення шийних, підщелепних лімфатичних вузлів

Інфекція може викликати такі ускладнення:

  • блокування дихальних шляхів
  • інфекційно-токсичний шок
  • пошкодження серцевого м'яза
  • ураження нервової системи
  • нефрозонефрит
  • легеневу інфекцію

Як можна попередити недугу

Відомо, що в померлої жінки були відсутні щеплення. Проте вакцинацію повинні отримувати як дорослі, так і діти кожних 10 років.

Вакцина проти дифтерії АДП-м містить також протиправцевий компонент. Щеплення є безкоштовними. Зверніться до вашого сімейного лікаря, перевірте свій вакцинальний статус та в разі необхідності вакцинуйтесь.

Діти повинні отримати 6 щеплень від дифтерії:

  • у перші 2, 4, 6, 18 місяців життя
  • у 6 років
  • у 14 років

Вакцинація не гарантує захисту від інфікування та захворювання, але в тих, хто правильно щеплений, недуга матиме набагато легший перебіг.

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