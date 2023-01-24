Какие уловки в вакансиях используют работодатели: будьте осторожны
Поиск работы для украинцев стал очень актуальным в последние месяцы. И многие люди готовы браться за любой вариант, который поможет им обеспечить стабильный доход для обеспечения семьи. Однако некоторые работодатели используют уловки в объявлениях о вакансиях и пишут неправдивую информацию о зарплате.
Информацией со Styler о таких работодателях поделились специалисты Work.ua.
Отклонили более 1300 вакансий
Как сообщили специалисты, за последнее время более 1300 вакансий отклонили, так как работодатели указывали неправдивую информацию о заработной плате.
"В соревновании за внимание соискателей некоторые работодатели применяют ухищрения. В частности, указывают в вакансиях диапазон зарплат, например, от 10 000 до 200 000. Объясняют это тем, что у сотрудника будет гарантированная ставка и переменная часть, которая зависит от работника и прибыли, который он принесет бизнесу", - объясняют эксперты.
Чаще всего зарплаты в пятью нулями указываются в вакансиях на менеджеров по продажам, менеджеров по работе с клиентами, риелторов, медиабайеров.
"Но в большинстве случаев для рядового сотрудника такой доход недостижим. То есть, этот прием формирует завышенные ожидания, и, как результат, разочарование соискателя и работодателя, от которого уходит неудовлетворенный работник. Единственная цель таких маневров - охват большего количество соискателей: чем выше зарплата, тем выше вакансия поднимается в результатах поиска, и тем больше людей попадает в воронку найма", - отмечают эксперты.
При этом такие уловки в объявлениях используют не мошенники, а реальные работодатели. Они указывают рекордную зарплату самого лучшего сотрудника и таким образом пытаются привлечь больше к себе внимания.
Как быстро вычислить такие уловки
Эксперты отследили вопрос и вычислили, что диапазон зарплаты в рамках одной вакансии может составлять х3 - то есть, в вакансии, где минимальная ставка составляет 15000 гривен, максимальная зарплата может быть 45000 гривен.
Вакансии, где диапазон шире, чем х3, стоит рассматривать критически. Однако могут быть и исключения. Например, в вакансиях преподавателей английского, где зарплата зависит от отработанных часов, диапазон может быть 2500 до 15000 гривен.
Работодателей призвали указывать реальные зарплаты и придерживаться правил честного найма. А соискателей просят внимательнее рассматривать вакансии и не стыдиться спрашивать у работодателя:
- Из чего состоит зарплата
- По каким условиям она насчитывается
- Что нужно сделать, чтобы ее получить
Какие реальные зарплаты сейчас в Украине
Средняя заработная плата сейчас в Украине - 15 000 гривен. Кроме этого среднего показателя стоит учитывать и другие факторы: специальность, область. Большую роль играет спрос в каждом из сегментов. Например, средняя заработная плата у продавца-консультанта - 12 000 гривен, но в 20% предложений - более 16 000 гривен.
В десятку самых популярных профессий сейчас входят:
- Менеджер-консультант - 12 000 гривен
- Менеджер по продажам - 20 000 гривен
- Водитель - 22 000 гривен
- Повар - 14 000 гривен
- Администратор - 13 500 гривен
- Бухгалтер - 15 500 гривен
- Кассир - 11 900 гривен
- Менеджер по работе с клиентами - 17 500 гривен
- Офис-менеджер - 14 000 гривен
- Торговый представитель - 21 000 гривен
Кстати, ранее мы писали о том, на какую работу с высокой зарплатой можно сейчас устроиться в Украине.
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