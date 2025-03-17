Які гриби у весняному лісі можна збирати відрами: це простіше, ніж ви думаєте

Гливи

Гливи - одні з найпростіших для збору грибів, оскільки вони ростуть великими колоніями. Вони мають м’ясистий капелюшок сіруватого, бурого або фіолетового відтінку та коротку ніжку.

Ці гриби переважно ростуть на пнях, стовбурах ослаблених або повалених дерев, особливо тополь, верб та вільх. Гливи можна зустріти навіть у міських парках або посадках біля доріг. Вони з’являються вже на початку весни, коли температура стає стабільно вище нуля.

Завдяки щільній структурі, вони добре переносять транспортування та довго зберігаються у свіжому вигляді. Зібрані гливи чудово підходять для тушкування, запікання та навіть приготування грибних котлет.

Гливи ростуть великими групами (фото: Вікіпедія)

Зимові опеньки

Зимові опеньки - ще один цінний гриб, який можна знайти у великій кількості. Вони мають жовто-оранжевий капелюшок, який стає слизьким після дощу, та темну ніжку. Ці гриби ростуть на ослаблених або мертвих деревах, особливо на вербах, тополях і липах.

Шукати їх варто у вологих лісах, уздовж річок та струмків, де багато старих пнів. Вони відмінно підходять для приготування супів, адже мають приємний грибний аромат і ніжну текстуру. Навесні зимові опеньки ще зберігають свою свіжість після холодної пори року, тому легко знайти міцні, незіпсовані екземпляри. Ці гриби також можна вирощувати самостійно, якщо створити відповідні умови.

Зимові опеньки (фото: Вікіпедія)

Де шукати і як правильно збирати гриби

Щоб знайти багато глив і зимових опеньків, слід обирати змішані ліси з великою кількістю старих дерев.

Гливи найкраще ростуть на вологих пнях та ослаблених деревах, особливо після дощів. Зимові опеньки частіше зустрічаються біля водойм, на затінених ділянках, де повітря більш вологе. Збирати ці гриби потрібно акуратно, обрізаючи ніжку ножем або відламуючи біля основи, щоб не пошкодити грибницю.

Важливо також перевіряти гриби на наявність пошкоджень, адже навіть навесні можна зустріти зіпсовані екземпляри. Оскільки гливи та зимові опеньки ростуть великими групами, з одного місця можна набрати ціле відро. Якщо знати правильні місця, можна повертатися додому з лісу з чудовим урожаєм.

Як найкраще готувати зібрані гриби

Гливи та зимові опеньки універсальні у приготуванні та підходять для різних страв. Їх можна смажити з цибулею, тушкувати в сметані, додавати у супи або маринувати на зиму.

Гливи добре зберігають форму під час приготування, тому їх часто запікають або використовують у грибних котлетах. Зимові опеньки ідеально підходять для супів та рагу, адже мають ніжну текстуру та приємний аромат.

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