Які фрази лікарі говорити не повинні: коли вам варто негайно піти

Під час лікування від тяжкої хвороби, пацієнти потребують не тільки фахової допомоги, а й підтримки та піклування лікаря. І часом буває так, що слова підтримки потрібні не тільки хворому, а його близьким. На які фрази лікаря варто звернути увагу і як зрозуміти, що з ним не варто мати справу?

Які фрази лікар не повинен говорити, навіть якщо надії практично немає, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Clinic Mayo.

Чому підтримка лікарів дуже важлива

Під час звичайного грипу та ГРВІ хворих вибиває з колії абсолютно все: температура, слабкість, болі в горлі. Хочеться, щоб хтось підтримав та про нас подбав.

Але, якщо хвороба затяжна, невиліковна, триває все життя або ж взагалі - смертельна? Таким пацієнтам доводиться приймати багато ліків, проводити багато часу у лікарнях, робити складні медичні маніпуляції, уколи, процедури, обстеження, крапельниці.

І для нормалізації стану чи поліпшення дуже важливе не тільки лікування, а емоційний стан хворого. В таких ситуаціях потрібна підтримка не тільки родичів та друзів, а й лікарів.

Як показало дослідження експертів з Техаського університету, більшість пацієнтів відчуває страх. А він блокує можливість для одужання, покращення стану.

Діагноз при цьому може будь-яким: серцева недостатність, яку може виправити операція, онкологія в останній стадії, де єдине, що лишається - полегшити стан ті піклуватися про людину.

За словами дослідників, від підходу лікаря залежить як налаштованість пацієнта, так і стан його родичів та друзів.

"Серйозна хвороба - це не лише питання фізичних страждань, а й емоційних. Поведінка лікаря, включаючи його вербальне та невербальне спілкування, може посилити емоційні страждання", - стверджують вчені.

Родичі та пацієнти буквально ловлять кожне слово лікаря і має значення, все, що кажуть медики.

Які фрази лікар не повинен говорити

Я не знаю, чому ви так довго чекали, приходити треба було раніше

Ми більше нічого не можемо зробити

Він/вона не видужає

Ви повільно вмираєте, цей процес не зупинити

Ви хочете, щоб вся відповідальність лягла на нас?

Що говорили з приводу вашого діагнозу інші лікарі?

Давайте не будемо зараз про це турбуватися

Вам пощастило, що це лише друга стадія

Курс хімієтерапії не допоміг, все було дарма

Має бути довга боротьба за ваше життя, яку буде складно виграти

Зверніть увагу, деякі фрази можуть здатися нейтральними. Наприклад, коли лікар каже не перейматися зараз. Ймовірно, він дійсно хоче заспокоїти пацієнта, однак людина, яка перебуває в стресі, чує у такій фразі зневагу.

Дослідники радять не робити різких висновків. Якщо людина тільки починає усвідомлювати, що її чекає довге лікування, то краще спонукати її до відвертого діалогу.

Наприклад, лікар може запитати: "Які у вас є до мене питання?", або сказати: "Ми будемо справлятися з цією хворобою разом".

Експерти радять молодим лікарям спілкуватися з більш досвідченими медиками, які багато років присвятили медицині. Старші колеги мають великий досвід у спілкуванні з важкими пацієнтами, тому можуть підказати, як краще побудувати розмову.

Які фрази одразу видають поганого лікаря

Якесь дивне лікування вам призначили

Не принижувати колег, навіть якщо вони неправі - золоте правило будь-якого лікаря. Якщо лікар, до якого ви звернулися, так робить, то це видає у ньому не дуже впевнену у своїх здібностях людину. Вам такий фахівець може нашкодити, бо ви будете переживати, що витратили купу часу та грошей на неправильне лікування.

З аналізами все гаразд, не бачу причин непокоїтися

Ще за часів Гіппократа було важливе правило: насамперед звертати увагу на симптоми. Сучасні лікарі мають доступ до величезної кількості різноманітних діагностик і дивляться виключно на результати аналізів та досліджень, а скарги пацієнта вважають несерйозними. І це велика помилка, бо саме так пропускають початок серйозних хвороб та перших стадій раку.

Компетентний лікар має використовувати комплексний підхід - зібрати анамнез, який складається з аналізів, скарг пацієнта, симптомів, історії хвороби, образу життя.

На мій профіль проблем нема, давайте обстежимося в іншого спеціаліста

Якщо ви почули таку фразу через 5-10 хвилин після початку прийому - вона має вас насторожити. Або вас хочуть "розвести" на велику кількість обстежень, або ви потрапили до недосвідченого лікаря.

Хороший спеціаліст не перекладає відповідальність на колег і не відправляє до них на прийом, поки не переконається, що це дійсно необхідно. А за такий короткий проміжок часу він цього взнати точно не зможе.

Ми обов'язково це вилікуємо

Жоден професійний лікар не пообіцяє повного одужання. Максимум, що він може сказати: "ми постараємося з цим справитися і віритиме, що це вийде".

Одужання на 50% залежить від самого пацієнта. Лікар не може контролювати людину цілодобово: чи всі ліки були випиті вчасно, чи немає в меню заборонених продуктів.

Не думаю, що вам потрібен мій телефон, просто запишіться на наступний прийом

Хороший лікар завжди сам дасть свій контакт для зв'язку. Це потрібно, щоб ви повідомили, наприклад, про алергію, яка може виникнути на прописаний препарат або розповіли про побічні ефекти, як ваш організм сприймає ліки.

Де ви вичитали таку нісенітницю?

Не всім дано бути лікарями, але багато людей вміють та можуть розібратися в доступній медичній інформації, розпізнати ті чи інші симптоми, прочитати висновок, розібрати аналіз. Хороший лікар має освіту та знання, а значить може аргументовано виправити та пояснити, у яких моментах пацієнт неправий.

А такі фрази показують зверхність лікаря та його небажання прислухатися до пацієнта.