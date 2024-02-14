Чому тривожність це привід звернутися до лікаря

Тривожність - це те саме почуття, яке супроводжує кожного з нас, але багато хто вважає його звичним. Проте це привід звернутися до лікаря.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням допис з лікаркою Іриною Шиманською на платформі ментального здоров’я за ініціативи першої леді України в Instagram .

Чому при тривожності потрібно звертатися до лікаря

Тривожність - це не тільки про ментальне здоровʼя. Відчуття тривожності без очевидних причин також може бути симптомом захворювання щитоподібної залози, тож лікарка радить при підвищеній пітливості, прискорене серцебиття, різкі зміни в масі тіла, дратівливість, то варто звернутись до сімейного лікаря, аби виключити ймовірність хвороби.

"Якщо ваш сімейний лікар пройшов навчання за програмою "ВО03 mhGAP", він зможе допомогти як і з фізичним станом, так і з ментальним. Цей курс я пройшла ще минулого року, коли все більше пацієнтів почали звертатися зі скаргами на підвищену тривожність та пригніченість, поганий настрій. На фоні стресу люди часто відмічають роздратованість, апатію. Я завжди прошу не зволікати, адже від вчасно виявлених та компенсованих захворювань залежить не тільки покращення самопочуття, а й укріплення психічного здоровʼя", - пояснює Світлана.

Тривожність це привід відвідати лікаря (фото: Freepik)

Лікарка також нагадує, що триматися у непрості часи нам допомагають гормони щастя - дофамін, серотонін, ендорфін тощо. Виробляються вони за допомогою зусиль нервової системи. Продукування цих гормонів неодмінно підвищиться, якщо активно та регулярно займатися спортом, слухати улюблену музику, медитувати та уникати стресових ситуацій.

За словами лікаря, до своїх корисних звичок слід додати здорову їжу. Памʼятайте, "правильно" не завжди дорівнює "несмачно". Вживання мʼяса, риби, овочів та фруктів - це незамінна сполука правильного харчування.

У боротьбі з поганим настроєм також допоможуть хороший сон, а він триває не менше 8 годин і прогулянки на свіжому повітрі.