Які фактори заважають чоловікам познайомитися з жінкою (відео)

Чому чоловіки не хочуть знайомитися з жінками

"Коли чоловік бачить дуже красиву жінку, він розуміє, що ось ця зачіска, ця фігура, ці аксесуари, гаджети - все це дорого коштує. І чоловік тоді вагається, він потягне тебе, чи не потягне", - каже психолог.

За словами Олексія, саме це заважає чоловікам розпочати якийсь діалог. Це просто невпевненість в собі.

"Перше - це зовнішність, друге - це настрій, тобто, яка у тебе поведінка, як ти розмовляєш, як ти дивишся. Якщо це трохи такий гордовитий погляд - це теж буде лякати. В цьому може бути проблема", - коментує психолог.

"Тих чоловіків, які забояться і не підійдуть, таких може бути більшість. А ось те, як ти себе поводиш, коли фільтруєш слабких чоловіків, тобто до тебе можуть підійти лише сильні та впевнені в собі чоловіки - це круто", - доповнив Олексій.

Тобто, виходить, що чоловіків лякає поведінка жінок, гордовитий погляд та розкішний і доглянутий зовнішній вигляд. Сюди входить і одяг, і зачіска, і аксесуари, і макіяж, і стан фігури, волосся, нігтів, тобто, все фізичне, що демонструє внутрішнє крізь погляд, рухи, манеру розмови.

Хоч жінки цих факторів й не враховують, певно, навіть не здогадуються про них та не бачать навколо себе сильних і цікавих чоловіків, з характером, але врешті-решт, за словами психолога, саме жіноча оцінка, зовнішність та поведінка вирішують, чи підійде до неї чоловік заради знайомства.

Можна спробувати контролювати свою поведінку та погляди, але й пам'ятати, що чоловік сам вирішує, чи знайомитися йому з вами, чи ні.