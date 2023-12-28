Какие факторы мешают мужчинам познакомиться с женщиной (видео)

Почему мужчины не хотят знакомиться с женщинами

"Когда мужчина видит очень красивую женщину, он понимает, что вот эта прическа, эта фигура, эти аксессуары, гаджеты - все это дорого стоит. И мужчина тогда колеблется, он потянет тебя, не потянет ли", - говорит психолог.

По словам Алексея, именно это мешает мужчинам начать диалог. Это просто неуверенность в себе.

"Первое - это внешность, второе - это настроение, то есть, какое у тебя поведение, как ты говоришь, как ты смотришь. Если это немного такой надменный взгляд - это тоже будет пугать. В этом может быть проблема", - комментирует психолог.

"Тех мужчин, которые убоятся и не подойдут, таких может быть большинство. А вот то, как ты себя ведешь, когда фильтруешь слабых мужчин, то есть к тебе могут подойти только сильные и уверенные в себе мужчины - это круто", - дополнил Алексей.

То есть, получается, что мужчин пугает поведение женщин, надменный взгляд и роскошный и ухоженный внешний вид. Сюда входит и одежда, и прическа, и аксессуары, и макияж, и состояние фигуры, волосы, ногтей, то есть все физическое, что демонстрирует внутреннее сквозь взгляд, движения, манеру разговора.

Хотя женщины эти факторы и не учитывают, вероятно, даже не догадываются о них и не видят вокруг себя сильных и интересных мужчин с характером, но в конце концов, по словам психолога, именно женская оценка, внешность и поведение решают, подойдет ли к ней мужчина ради знакомства.

Можно попытаться контролировать свое поведение и взгляды, но и помнить, что мужчина сам решает, знакомиться ли ему с вами или нет.