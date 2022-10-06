Які "євробляхи" найчастіше купують українці сьогодні: рейтинг розмитнених б/у авто

Попит на "євробляхи" в Україні падає. Так, станом на вересень 2022 року реєстрація вживаних закордонних автомобілів зменшилася на 5% у порівнянні з показником минулого місяця.
Про це повідомляється в Telegram-каналі УкрАвтоПром.
Найбільше на українські номери у вересні перейшли моделі Renault Megane - 870 розмитнених і зареєстрованих авто.
На другому місці Volkswagen Golf. Впродовж місяця українці зареєстрували 842 Гольфів. Бронзу забирає Volkswagen Passat з кількістю 682 зареєстрованих машин.
Четвертою в списку лідерів є Skoda Octavia: власниками цієї моделі у вересні стали 505 українців. А закриває п’ятірку лідерів Ford Focus з результатом 428 автівок..
Також у десятку вживаних моделей вересня увійшли:
У вересні українці зареєстрували 15 700 тисяч уживаних легкових авто, ввезених з-за кордону. Це на 5% менше від показника серпня цього року та у три з половиною рази менше, ніж торік.
Від початку цього року до сьогодні українські номери отримали майже 342 500 тисяч вживаних машин, завезених з інших країн, що на 4% менше. Але це у 12,3 раза більше, ніж нових легкових, зареєстрованих за той самий період.
Раніше ми розповідали, як черги з "євроблях" на кордоні України вдарили по іміджу держави.