Какие "евробляхи" чаще всего покупают украинцы сегодня: рейтинг растаможенных б/у авто

Какие марки машин регистрировали в Украине чаще всего

Больше всего на украинские номера в сентябре перешли модели Renault Megane - 870 растаможенных и зарегистрированных авто.

На втором месте - Volkswagen Golf. За месяц украинцы зарегистрировали 842 Гольфов. Бронзу забирает Volkswagen Passat с количеством 682 зарегистрированных машин.

Четвертой в списке лидеров Skoda Octavia: владельцами этой модели в сентябре стали 505 украинцев. А закрывает пятерку лидеров Ford Focus с результатом 428 автомобилей.

Также в десятку подержанных моделей сентября вошли:

Nissan Rogue - 300 единиц

- 300 единиц Audi A4 - 281 единица

- 281 единица Nissan Leaf - 254 единицы

- 254 единицы VW Jetta - 247 единиц

- 247 единиц VW Tiguan - 241 единица

Как изменилось количество "евроблях" на украинских дорогах

В сентябре украинцы зарегистрировали 15 700 тысяч подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Это на 5% меньше показателя августа этого года и в три с половиной раза меньше, чем в прошлом.

С начала этого года до сегодняшнего дня украинские номера получили почти 342 500 тысяч подержанных машин, завезенных из других стран, что на 4% меньше. Но это в 12,3 раза больше, чем новых легковых, зарегистрированных за тот же период.