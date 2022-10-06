Які "євробляхи" найчастіше купують українці сьогодні: рейтинг розмитнених б/у авто

Попит на "євробляхи" в Україні падає. Так, станом на вересень 2022 року реєстрація вживаних закордонних автомобілів зменшилася на 5% у порівнянні з показником минулого місяця.

Які марки машин реєстрували в Україні найчастіше

Найбільше на українські номери у вересні перейшли моделі Renault Megane - 870 розмитнених і зареєстрованих авто.

На другому місці Volkswagen Golf. Впродовж місяця українці зареєстрували 842 Гольфів. Бронзу забирає Volkswagen Passat з кількістю 682 зареєстрованих машин.

Четвертою в списку лідерів є Skoda Octavia: власниками цієї моделі у вересні стали 505 українців. А закриває п’ятірку лідерів Ford Focus з результатом 428 автівок..

Також у десятку вживаних моделей вересня увійшли:

Nissan Rogue - 300 одиниць

- 300 одиниць Audi A4 - 281 одиниця

- 281 одиниця Nissan Leaf - 254 одиниці

- 254 одиниці VW Jetta - 247 одиниць

- 247 одиниць VW Tiguan - 241 одиниця

Як змінилася кількість "євроблях" на українських дорогах

У вересні українці зареєстрували 15 700 тисяч уживаних легкових авто, ввезених з-за кордону. Це на 5% менше від показника серпня цього року та у три з половиною рази менше, ніж торік.

Від початку цього року до сьогодні українські номери отримали майже 342 500 тисяч вживаних машин, завезених з інших країн, що на 4% менше. Але це у 12,3 раза більше, ніж нових легкових, зареєстрованих за той самий період.