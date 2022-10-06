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Какие "евробляхи" чаще всего покупают украинцы сегодня: рейтинг растаможенных б/у авто

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Четверг 06 октября 2022 13:09
Какие "евробляхи" чаще всего покупают украинцы сегодня: рейтинг растаможенных б/у авто Ввоз машин в Украину из-за границы заметно снизился (фото: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Спрос на "евробляхи" в Украине падает. Так, по состоянию на сентябрь 2022 года регистрация подержанных иностранных автомобилей уменьшилась на 5% по сравнению с показателем прошлого месяца.

Об этом сообщается в Telegram-канале УкрАвтоПром.

Какие марки машин регистрировали в Украине чаще всего

Больше всего на украинские номера в сентябре перешли модели Renault Megane - 870 растаможенных и зарегистрированных авто.

На втором месте - Volkswagen Golf. За месяц украинцы зарегистрировали 842 Гольфов. Бронзу забирает Volkswagen Passat с количеством 682 зарегистрированных машин.

Четвертой в списке лидеров Skoda Octavia: владельцами этой модели в сентябре стали 505 украинцев. А закрывает пятерку лидеров Ford Focus с результатом 428 автомобилей.

Также в десятку подержанных моделей сентября вошли:

  • Nissan Rogue - 300 единиц
  • Audi A4 - 281 единица
  • Nissan Leaf - 254 единицы
  • VW Jetta - 247 единиц
  • VW Tiguan - 241 единица

Как изменилось количество "евроблях" на украинских дорогах

В сентябре украинцы зарегистрировали 15 700 тысяч подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Это на 5% меньше показателя августа этого года и в три с половиной раза меньше, чем в прошлом.

С начала этого года до сегодняшнего дня украинские номера получили почти 342 500 тысяч подержанных машин, завезенных из других стран, что на 4% меньше. Но это в 12,3 раза больше, чем новых легковых, зарегистрированных за тот же период.

Ранее мы рассказывали, как очереди из "евроблях" на границе Украины ударили по имиджу государства.

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