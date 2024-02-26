Які є види плачу і чому він вважається корисним

Багато хто з нас боїться плакати, бо вважає, що це прояв слабкості, але насправді сльози мають неймовірну користь.

Про види та користь сліз розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -допис психологічного порталу Mindful Mind.

Які існують види сліз

Базальні

Це сльози, які постійно виділяє сльозовий апарат ока для того, щоб забезпечувати змащення та живлення ока, а також діяти як захисний барʼєр для рогівки.

Рефлекторні

Це сльози, що виникають внаслідок подразнення ока. Вони також можуть виникати через вживання гострої їжі, блювання, кашель, позіхання або дію яскравого світла.

Емоційні (психічні)

Це сльози, які повʼязані з психічним станом людини, а точніше - з емоційною складовою.

Чим корисний плач

Допомагає заспокоїтись

Плач активує парасимпатичну нервову систему, яку часто називають системою відпочинку та перетравлювання.

Зменшення рівня стресу

Емоційні сльози призводять до виділення гормонів стресу, після чого відчувається полегшення.

Зменшення болю

Завдяки тривалому плачу виділяються окситоцин, а також ендорфіни. Ці речовини можуть полегшити як фізичний, так і емоційний біль, а також сприяти відчуттю добробуту.

Покращення настрою

Сльози дыйсно мають полегшувальний ефект, який здатен покращити настрій, адже він позбавляє всього негативного.

Боротьба з бактеріями

Плач допомагає вбивати бактерії та підтримувати очі чистими, оскільки сльози містять речовину лізоцим, яка має антибактеріальні властивості.