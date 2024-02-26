Какие существуют виды плача и почему он считается полезным
Многие из нас боятся плакаты, потому что считают, что это проявление слабости, но на самом деле слезы имеют невероятную пользу.
О видах и пользе слез рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -сообщение психологического портала Mindful Mind.
Какие виды слез существуют
Базальные
Это слезы, которые постоянно выделяет слезный аппарат глаза для обеспечения смазки и питания глаз, а также действовать как защитный барьер для роговицы.
Рефлекторные
Это слезы, возникающие в результате раздражения глаза. Они также могут возникать из-за употребления острой пищи, рвоты, кашель, зевания или действия яркого света.
Эмоциональные (психические)
Это слезы, связанные с психическим состоянием человека, а точнее - с эмоциональной составляющей.
Чем полезен плач
Помогает успокоиться
Плач активирует парасимпатическую нервную систему, которую часто называют системой отдыха и переваривания.
Уменьшение уровня стресса
Эмоциональные слезы приводят к выделению гормонов стресса, после чего ощущается облегчение.
Уменьшение боли
Благодаря длительному плачу выделяются окситоцин, а также эндорфины. Эти вещества могут облегчить как физическую, так и эмоциональную боль, а также способствовать ощущению благосостояния.
Улучшение настроения
Слезы действительно обладают облегчающим эффектом, который способен улучшить настроение, ведь он лишает всего негативного.
Борьба с бактериями
Плач помогает убивать бактерии и поддерживать глаза чистыми, поскольку слезы содержат вещество лизоцим, обладающее антибактериальными свойствами.
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