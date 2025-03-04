Які джинси будуть модними навесні 2025: Даша Квіткова задає тренди

Джинси з ефектом зістареного деніму

Перший образ вона показала з широкими джинсами з ефектом зістареного деніму і високою посадкою. Їх вона доповнила укороченим лонгслівом сірого кольору. Такі речі відмінно поєднуються з кросівками та легкими куртками або жилетами на весну.



Даша Квіткова показала модні джинси на весну (фото: instagram.com/kvittkova)

Джинси з ефектом зістареного деніму, відомі також як "вінтажні" або "потерті", продовжують залишатися в центрі модних тенденцій. Їхня популярність пояснюється поєднанням комфорту й унікального зовнішнього вигляду, що створює відчуття тривалого носіння та індивідуальності.

Зазначимо, що для надання джинсам вінтажного вигляду використовують різні методи, включно з відбілюванням, вицвітанням і механічним зношуванням тканини. Сучасні технології, наприклад використання лазерів, дають змогу досягти бажаного ефекту з мінімальним впливом на природу.



Квіткова показала тренди на весну 2025 (фото: instagram.com/kvittkova)

Світло-блакитні джинси

Ще одна трендова модель на весну 2025 року - світло-блакитні джинси прямого крою.



Блакитні джинси на весну (фото: instagram.com/kvittkova)

Блогерка показала варіант із цікавим акцентом на задній кишені. Такі джинси можна носити з топом на одне плече контрастного кольору.



Які джинси носити Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)

А щоб "утеплити" образ, блогерка додала трендову сорочку в клітинку чорного кольору, черевики на масивній підошві та довге пальто. Завершити стильний лук вона вирішила класичною сумкою.



Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Також вона продемонструвала, що в тепліші весняні дні такі джинси можна поєднувати з курткою з темнішого деніму.



Квіткова показала, з чим носити джинси (фото: instagram.com/kvittkova)

З чим поєднувати блакитні джинси навесні 2025 року

Верхній одяг

Легкі піджаки, кардигани або джинсові куртки створять гармонійний ансамбль.

Взуття

Від кросівок і лоферів до туфель на невеликих підборах - блакитні джинси універсальні в поєднаннях.

Аксесуари

Сумки пастельних тонів і мінімалістичні прикраси підкреслять вишуканість образу.

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