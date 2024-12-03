Трінчер і Дорофєєва показали найбільш трендові головні убори цієї зими: як вони виглядають
Шапка з відворотом - це одна із найпопулярніших моделей на зиму 2024-2025. Вона поєднує в собі стиль та комфорт. Такі головні убори виготовляють з такої м'якої та теплої пряжі, як кашемір чи шерсть.
РБК-Україна (проект Styler) вирішило розповісти, як таку шапку носять популярні українські співачки Анна Трінчер та Надя Дорофєєва.
Анна Трінчер
Артистка стежить за віяннями моди та часто демонструє на своїй сторінці у соцмережі Instagram стильні образи з трендовими речами.
Трінчер у наймоднішій шапці (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Для холодної пори року вона обрала шапку з відворотом у наймоднішому відтінку 2024 року - шоколадному. Трінчер показала, що носити головний убір можна як із пуховиком схожого кольору, так і з дублянкою з хутром контрастного відтінку.
Анна Трінчер у наймоднішій шапці (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Надя Дорофєєва
Інша відома співачка, Надя Дорофєєва, показала образ на зиму зі шкіряною курткою темно-коричневого відтінку. Для свого образу вона вибрала варіант верхнього одягу із ефектом зістареної шкіри.
Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Також співачка одягла чорні джинси прямого крою та светр такого ж відтінку. Свій лук вона доповнила чорною в'язаною шапкою з відворотом, а також яскравим акцентом - червоними кросівками.
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
З чим можна поєднувати шапку з відворотом
Із зимовим пальто
Шапка з відворотом відмінно поєднується з класичними пальтами - як строгими, так і з більш об'ємними моделями. Це створить елегантний та стильний образ. Вибирайте нейтральні відтінки шапки для повсякденного стилю (сірий, чорний, темно-синій).
З пуховиком чи паркою
Якщо ви любите спортивний стиль, поєднуйте шапку з відворотом із пуховиками або парками. Ці варіанти ідеально підійдуть для активних прогулянок чи повсякденних комплектів. Можна додати шарф та рукавички в тон для завершення образу.
Зі шкіряною курткою
Якщо вам подобається поєднання стилів, одягайте шапку з відворотом зі шкіряною курткою. Це може бути як класична модель, так і сучасніша (наприклад, куртка-косуха). Такий комплект виглядатиме сміливо та динамічно.
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Для написання матеріалу були використані сторінки в Instagram Анни Трінчер та Наді Дорофєєвій.