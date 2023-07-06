Які долари у вас точно не візьмуть в "обмінці": перелік ознак

Які долари не приймуть в обмінах валют

Банкноти іноземної валюти, які набули при зверненні одну або кілька ознак значного зношування/пошкодження:

розірвані (розрізані) на частини

з пошкодженими елементами дизайну та захисту (видалені цифрові або текстові позначення номіналу, зображення портрета, оптично-змінні елементи захисту

зі зміненим початковим кольором паперу та/або зображень

з локальними забрудненнями (плямами), включаючи видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких перевищує половину площі банкноти

з загальними забрудненнями, включаючи папери, що викликають люмінесценцію, в ультрафіолетових променях.

обпалені, пропалені, старі (пошкоджені внаслідок тривалої дії вологи, різних рідин, хімікатів або з ознаками гниття)

мають явні друкарські недоліки

Якщо іноземна держава вилучила банкноту з обігу (після дати, оголошеної банком-емітентом відповідної валюти).

Тобто решта банкнот обмінники та банки зобов'язані приймати безперешкодно і без комісії.

Звісно, якщо купюра розірвана навпіл, повністю розмальована чи пошкоджена іншим чином, приймати її відмовляться.

Однак, якщо ваша банкнота підпадає під умови прийняття установою, а співробітник відмовляється приймати її, ви можете звернутися до НБУ зі скаргою або на електронну пошту nbu@bank.gov.ua, використовуючи спеціальну форму.