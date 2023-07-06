Які долари у вас точно не візьмуть в "обмінці": перелік ознак

В Україні обміни валют та банки мають приймати всі долари США. Навіть якщо вони випущені 1914 року. У разі відмови в обміні або за пропозицію заплатити додаткову комісію, фінустанови позбавлятимуться ліцензій. Але є долари, які у вас точно не приймуть.
Валюту в якому стані не приймуть в Україні - читайте у матеріалі Styler.
Банкноти іноземної валюти, які набули при зверненні одну або кілька ознак значного зношування/пошкодження:
Якщо іноземна держава вилучила банкноту з обігу (після дати, оголошеної банком-емітентом відповідної валюти).
Тобто решта банкнот обмінники та банки зобов'язані приймати безперешкодно і без комісії.
Звісно, якщо купюра розірвана навпіл, повністю розмальована чи пошкоджена іншим чином, приймати її відмовляться.
Однак, якщо ваша банкнота підпадає під умови прийняття установою, а співробітник відмовляється приймати її, ви можете звернутися до НБУ зі скаргою або на електронну пошту nbu@bank.gov.ua, використовуючи спеціальну форму.
Як ми раніше писали, українцям розвіяли відомий міф про прийом зношених купюр в обмінниках.