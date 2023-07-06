Какие доллары у вас точно не возьмут в "обменке": список признаков

В Украине обмены валют и банки должны принимать все доллары США. Даже, если они выпущены в 1914 году. В случае отказа в обмене или за предложение заплатить дополнительную комиссию, финучреждения будут лишаться лицензий. Но есть доллары, которые у вас точно не примут.
Валюту в каком состоянии не примут в Украине - читайте в материале Styler.
Банкноты иностранной валюты, которые приобрели при обращении один или несколько признаков значительного износа/повреждения:
Если иностранное государство изъяло банкноту из обращения (после даты, объявленной банком-эмитентом соответствующей валюты).
То есть все остальные банкноты обменники и банки обязаны принимать беспрепятственно и без комиссии.
Конечно, если купюра разорвана пополам, полностью разрисована или повреждена иным образом, принимать ее откажутся.
Однако если ваша банкнота подпадает под условия принятия учреждением, а сотрудник отказывается принимать ее, вы можете обратиться в НБУ с жалобой или на электронную почту nbu@bank.gov.ua, используя специальную форму.
Как ранее мы писали, украинцам развеяли известный миф о приеме изношенных купюр в обменниках.