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Какие доллары у вас точно не возьмут в "обменке": список признаков

Фото: Какие доллары не примут в "обменке" (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине обмены валют и банки должны принимать все доллары США. Даже, если они выпущены в 1914 году. В случае отказа в обмене или за предложение заплатить дополнительную комиссию, финучреждения будут лишаться лицензий. Но есть доллары, которые у вас точно не примут.

Валюту в каком состоянии не примут в Украине - читайте в материале Styler.

Какие доллары не примут в обменах валют

Банкноты иностранной валюты, которые приобрели при обращении один или несколько признаков значительного износа/повреждения:

  • разорванные (разрезанные) на части
  • с поврежденными элементами дизайна и защиты (удалены цифровые или текстовые обозначения номинала, изображения портрета, оптически-сменные элементы защиты
  • с измененным первоначальным цветом бумаги и/или изображений
  • с локальными загрязнениями (пятнами), включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых превышает половину площади банкноты
  • с общими загрязнениями, включая вызывающие люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах
  • обожженные, прожженные, ветхие (повреждены вследствие длительного действия влаги, различных жидкостей, химикатов или с признаками гниения)
  • имеют явные типографские недостатки

Если иностранное государство изъяло банкноту из обращения (после даты, объявленной банком-эмитентом соответствующей валюты).

То есть все остальные банкноты обменники и банки обязаны принимать беспрепятственно и без комиссии.

Конечно, если купюра разорвана пополам, полностью разрисована или повреждена иным образом, принимать ее откажутся.

Однако если ваша банкнота подпадает под условия принятия учреждением, а сотрудник отказывается принимать ее, вы можете обратиться в НБУ с жалобой или на электронную почту nbu@bank.gov.ua, используя специальную форму.

Как ранее мы писали, украинцам развеяли известный миф о приеме изношенных купюр в обменниках.

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