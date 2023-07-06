Какие доллары у вас точно не возьмут в "обменке": список признаков

Какие доллары не примут в обменах валют

Банкноты иностранной валюты, которые приобрели при обращении один или несколько признаков значительного износа/повреждения:

разорванные (разрезанные) на части

с поврежденными элементами дизайна и защиты (удалены цифровые или текстовые обозначения номинала, изображения портрета, оптически-сменные элементы защиты

с измененным первоначальным цветом бумаги и/или изображений

с локальными загрязнениями (пятнами), включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых превышает половину площади банкноты

с общими загрязнениями, включая вызывающие люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах

обожженные, прожженные, ветхие (повреждены вследствие длительного действия влаги, различных жидкостей, химикатов или с признаками гниения)

имеют явные типографские недостатки

Если иностранное государство изъяло банкноту из обращения (после даты, объявленной банком-эмитентом соответствующей валюты).

То есть все остальные банкноты обменники и банки обязаны принимать беспрепятственно и без комиссии.

Конечно, если купюра разорвана пополам, полностью разрисована или повреждена иным образом, принимать ее откажутся.

Однако если ваша банкнота подпадает под условия принятия учреждением, а сотрудник отказывается принимать ее, вы можете обратиться в НБУ с жалобой или на электронную почту nbu@bank.gov.ua, используя специальную форму.