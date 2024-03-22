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Які документи завжди мають бути у кожного водія та що буде за їх відсутність

Патрульні назвали документи, які повинні бути у кожного водія (фото: РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні кожен водій під час поїздки повинен мати з собою певні документи. Зокрема, за ігнорування такого правила передбачена відповідальність.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал Патрульної поліції Волинської області

Які документи повинен мати водій

Патрульні розповіли, що перед поїздкою керманич повинен обов’язково взяти з собою: 

  • посвідчення на право керування транспортним засобом відповідної категорії
  • реєстраційний документ на транспортний засіб
  • чинний страховий поліс про укладення договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності

Для водіїв, які ігнорують ці правила, передбачена відповідальність за ч. 1 ст. 126 КУпАП.

"Не порушуйте та будьте відповідальними", - закликали патрульні українців.

Крім того, автомобільні перевізники, водії і пасажири при виконанні пасажирських перевезень повинні мати і надавати при перевірці документи, на підставі яких здійснюється перевезення. 

Набір автомобіліста 

Автонабір у машину - це не просто примха водіїв. Те, що має бути в автомобілі, передбачено правилами дорожнього руху. Адже в разі аварії або поломок у водія в машині має бути те, що допоможе йому розв’язати ситуацію, що виникла, або надати першу допомогу.

До списку того, що має бути в машині, входить:

  • аптечка
  • вогнегасник
  • знак аварійної зупинки
  • автокомпресор
  • запаска
  • дроти для прикурювання

Вогнегасник і аптечка мають бути в кожній машині. Але купуючи аптечку, пам’ятайте, що в неї стандартне наповнення, і додайте туди свої особисті ліки за потреби.

Взимку додайте до набору водія ще щітки, скребки і м’які ганчірки для очищення від снігу та рідину для скла, що не замерзає.

У дорозі можуть статися різні ситуації, і інструменти в машині вам допоможуть вирішити більшість із них. Навіть якщо ви не розбираєтеся в машинах, поруч може опинитися той, хто надасть вам необхідну допомогу.

 

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