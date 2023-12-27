Які документи потрібні військовим для оформлення пенсії: список

В Україні понад 900 тисяч ветеранів і це число постійно зростає. Військові, які повертаються зі служби, можуть оформити пенсію. Для цього потрібно зібрати цілий пакет документів та подати його до ТЦК та СП.
Про те, які документи потрібні для оформлення пенсії військовим, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Military Media Center у Telegram.
Для призначення пенсії ветерану потрібно подати до ТЦК та СП наступний пакет документів:
Додатково для пенсії в разі втрати годувальника:
Додатково для пенсії по інвалідності:
Заява та необхідні документи для призначення пенсії подаються особисто за місцем реєстрації заявника до районного ТЦК та СП.
Районний ТЦК та СП приймає заяву та необхідні документи та робить запити до військових частин для отримання фінансових та інших документів, необхідних для призначення пенсії.
Далі сформований пакет направляється до обласного ТЦК та СП, а ОТЦК та СП направляє після відпрацювання справу до Пенсійного фонду України.
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