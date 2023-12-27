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Какие документы нужны военным для оформления пенсии: список

Как военным оформить пенсию (фото иллюстративное: ddk.dn.ua)
Автор: Василина Копытко

В Украине более 900 тысяч ветеранов и это число постоянно растет. Военные, которые вернулись со службы, могут оформить пенсию. Для этого нужно собрать целый пакет документов и подать его в ТЦК и СП.

О том, какие документы необходимы для оформления пенсии военным, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Military Media Center в Telegram.

Какие документы нужно подать для назначения пенсии

Для назначения пенсии ветерану следует подать в ТЦК и СП следующий пакет документов:

  • заявление о назначении пенсии
  • денежный аттестат (с последнего места службы)
  • справка о размере ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения (надбавки, доплаты, повышений) и премии для исчисления пенсии в соответствии со статьей 43 ЗУ "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц" Приложение 1 и Приложение 8 (из всех частей, где военнослужащий проходил военную службу за последние 24 месяца)
  • выписки из приказов о зачислении и исключении из списков личного состава воинской части
  • паспорт
  • налоговый номер
  • выписка о регистрации места жительства лица
  • справка ОК-5 из Пенсионного фонда Украины
  • справка по реквизитам банковского счета

Дополнительно для пенсии в случае потери кормильца:

  • выписка ЦВВК
  • свидетельства, подтверждающие родственную связь (свидетельства о рождении, о браке и т. п.)
  • справки об обучении детей

Дополнительно для пенсии по инвалидности:

  • справка медико-социальной экспертной комиссии
  • свидетельство о болезни/выписка ВВК

Заявление и необходимые документы для назначения пенсии подаются лично по месту регистрации заявителя в районный ТЦК и СП.

Районный ТЦК и СП принимает заявление и необходимые документы и запрашивает воинские части для получения финансовых и других документов, необходимых для назначения пенсии.

Далее сформированный пакет направляется в областной ТЦК и СП, а ОТЦК и СП направляет после отработки дело в Пенсионный фонд Украины.

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