Какие документы нужны военным для оформления пенсии: список

В Украине более 900 тысяч ветеранов и это число постоянно растет. Военные, которые вернулись со службы, могут оформить пенсию. Для этого нужно собрать целый пакет документов и подать его в ТЦК и СП.
О том, какие документы необходимы для оформления пенсии военным, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Military Media Center в Telegram.
Для назначения пенсии ветерану следует подать в ТЦК и СП следующий пакет документов:
Дополнительно для пенсии в случае потери кормильца:
Дополнительно для пенсии по инвалидности:
Заявление и необходимые документы для назначения пенсии подаются лично по месту регистрации заявителя в районный ТЦК и СП.
Районный ТЦК и СП принимает заявление и необходимые документы и запрашивает воинские части для получения финансовых и других документов, необходимых для назначения пенсии.
Далее сформированный пакет направляется в областной ТЦК и СП, а ОТЦК и СП направляет после отработки дело в Пенсионный фонд Украины.
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