Рідні зниклого безвісти військового можуть отримувати його заробітну плату: як оформити

В Україні під час повномасштабної війни безвісти зникли понад 15 тисяч військових. Такі дані озвучив у листопаді міністр внутрішніх справ України Леонід Тимченко. Зарплату зниклих бійців можуть отримувати їхні родичі.

Про те, як рідним переоформити зарплату зниклого військового на себе, пояснює РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як отримувати зарплату зниклого безвісти військового

Щоб оформити грошове забезпечення зниклого безвісти військовослужбовця, рідним необхідно звернутися до ТЦК та СП.

Бланк заяви можна отримати безпосередньо у військкоматі або ж у регіонального координатора Уповноваженого зі зниклих безвісти.

При собі необхідно мати:

копії сторінок паспорта всіх повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я, по батькові й реєстрацію місця проживання (перебування)

довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) членів сім’ї (у разі відсутності такої інформації в паспорті)

копію свідоцтва про шлюб (за наявності)

копії свідоцтв про народження дітей (за наявності)

копії довідки про присвоєння індивідуального податкового номера

Хто може отримати грошову допомогу

дружина/чоловік

повнолітні діти, які проживають з військовим/військовою (у разі відсутності дружини / чоловіка)

опікуни, піклувальники чи усиновлювачі неповнолітніх дітей (інвалідів із дитинства, незалежно від їхнього віку)

особи, які перебувають на утриманні (члени сім’ї, які повністю залежні від військового/військової)

батьки (у разі відсутності дружини/чоловіка та дітей)

У разі відмови однієї з осіб від виплати грошового забезпечення її частка рівномірно розподіляється між іншими особами, які мають право на одержання.

Додамо також, що сім’ї зниклих безвісти військових отримуватимуть виплату до дня визнання зниклого загиблим у судовому порядку.