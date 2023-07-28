Які документи потрібні для виїзду за кордон на машині: повний список

Які документи потрібні водіям для виїзду за кордон

При перетині державного кордону на автомобілі потрібно мати при собі:

Посвідчення водія

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу оформлено на ім'я водія чи пасажира

знак України на авто (UA), розміщення якого не є обов'язковим за наявності позначення UA на номерному знаку

дійсний договір міжнародного страхування "Зелена картка"

На автомобілі має бути державний номерний знак, що містить латинські літери (індивідуальний номерний знак діє лише на території України).

Водій, який не є власником авто, повинен мати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон. Його можна отримати у Сервісному центрі МВС на підставі заяви власника транспортного засобу або на підставі довіреності, договору оренди (найму, позички).

У кожній країні можуть діяти правила в'їзду. Про умови кожної країни – читайте за посиланням.