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Какие документы нужны для выезда заграницу на машине: полный список

Фото: Какие документы нужны для проезда на машине заграницу (zak.sfs.gov.ua)
Автор: Людмила Жукова

Украинские водители должны знать, какие документы им понадобятся в случае прохождения границы для выезда за пределы страны. Поэтому следует тщательно подготовиться в этом случае.

Весь список документов - читайте на Styler.

Какие документы нужны водителям для выезда заграницу

При пересечении государственной границы на автомобиле при себе нужно иметь:

  • Удостоверение водителя
  • свидетельство о регистрации транспортного средства оформлено на имя водителя или пассажира
  • отличительный знак Украины на авто (UA), размещение которого не является обязательным при наличии обозначения UA на номерном знаке
  • действительный договор международного страхования "Зеленая карта"

На автомобиле должен находиться государственный номерной знак, содержащий латинские буквы (индивидуальный номерной знак действует только на территории Украины).

Водитель, не являющийся владельцем авто, должен иметь свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу. Его можно получить в Сервисном центре МВД на основании заявления владельца транспортного средства или на основании доверенности, договора аренды (найма, ссуды).

В каждой стране могут действовать свои правила въезда. Об условиях каждой страны - читайте по ссылке.

 

Ранее адвокат назвал "реальные способы" законного выезда заграницу во время мобилизации.

Также читайте, могут ли исключенные с военного учета мужчины выезжать заграницу.

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выезд за границуАвтомобильное движение