Какие документы нужны для выезда заграницу на машине: полный список

Украинские водители должны знать, какие документы им понадобятся в случае прохождения границы для выезда за пределы страны. Поэтому следует тщательно подготовиться в этом случае.
Весь список документов - читайте на Styler.
При пересечении государственной границы на автомобиле при себе нужно иметь:
На автомобиле должен находиться государственный номерной знак, содержащий латинские буквы (индивидуальный номерной знак действует только на территории Украины).
Водитель, не являющийся владельцем авто, должен иметь свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу. Его можно получить в Сервисном центре МВД на основании заявления владельца транспортного средства или на основании доверенности, договора аренды (найма, ссуды).
В каждой стране могут действовать свои правила въезда. Об условиях каждой страны - читайте по ссылке.
Ранее адвокат назвал "реальные способы" законного выезда заграницу во время мобилизации.
Также читайте, могут ли исключенные с военного учета мужчины выезжать заграницу.