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Адвокат назвав "реальні способи" законного виїзду за кордон під час мобілізації

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Україна, П'ятниця 14 липня 2023 10:01
Адвокат назвав "реальні способи" законного виїзду за кордон під час мобілізації Фото: Як законно виїхати закордон під час війни (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Мобілізація в Україні триває, під час неї деякі військовозобов'язані чоловіки можуть виїжджати закордон законними способами.

Які "реальні способи" виїхати з України під час війни пояснив адвокат Ростислав Кравець у своєму новому відео.

Як виїхати за кордон під час мобілізації

Ростислав запевняє, що Закону, який забороняє виїзд чоловіків закордон під час воєнного стану - немає.

"Під час розмови з прикордонниками - попросіть показати вам саме закон, який забороняє виїзд за кордон під час військового стану. Не указ Президента, РНБО, постанова Кабміну, а саме закон", - сказав він.

Кравець зазначив, що стаття 6 Закону України "Про порядок виїзду з України та в'їзду в Україну громадян України" не передбачає такого обмеження.

За словами правозахисника, саме так політики залишають собі "лазівки" для виїзду за кордон, не залишаючи такого шансу решті.

Законні способи виїхати за кордон

  • Найефективніший спосіб виїхати за кордон - це наявність у вас трьох дітей
  • Супровід людей з інвалідністю 2 та 3 групи. Ви повинні повернутися разом із цими особами, а не окремо
  • Система "Шлях" (волонтерство)

Як ми раніше писали, адвокат повідомив про нову "хитрість" ТЦК і пояснив, як реагувати.

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Мобілізація в Україні