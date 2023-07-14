Адвокат назвав "реальні способи" законного виїзду за кордон під час мобілізації
Мобілізація в Україні триває, під час неї деякі військовозобов'язані чоловіки можуть виїжджати закордон законними способами.
Які "реальні способи" виїхати з України під час війни пояснив адвокат Ростислав Кравець у своєму новому відео.
Як виїхати за кордон під час мобілізації
Ростислав запевняє, що Закону, який забороняє виїзд чоловіків закордон під час воєнного стану - немає.
"Під час розмови з прикордонниками - попросіть показати вам саме закон, який забороняє виїзд за кордон під час військового стану. Не указ Президента, РНБО, постанова Кабміну, а саме закон", - сказав він.
Кравець зазначив, що стаття 6 Закону України "Про порядок виїзду з України та в'їзду в Україну громадян України" не передбачає такого обмеження.
За словами правозахисника, саме так політики залишають собі "лазівки" для виїзду за кордон, не залишаючи такого шансу решті.
Законні способи виїхати за кордон
- Найефективніший спосіб виїхати за кордон - це наявність у вас трьох дітей
- Супровід людей з інвалідністю 2 та 3 групи. Ви повинні повернутися разом із цими особами, а не окремо
- Система "Шлях" (волонтерство)
Як ми раніше писали, адвокат повідомив про нову "хитрість" ТЦК і пояснив, як реагувати.
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