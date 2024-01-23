Які документи мають бути у родичів мобілізованих (список)

Список необхідних даних та документів:

Вам потрібні будуть особисті дані вашого родича, а також скан-копії або ксерокопії його документів. Далі - його дані про військову службу. Також варто запастися контактами тих, хто з ним разом служить та безпосереднього командира.

Прізвище, ім’я і по-батькові

Дату народження

Копію паспорта

Контактні дані місця постійної дислокації військової частини

Контактні дані військкомату, з якого був мобілізований Захисник

Назву та номер військової частини чи підрозділу проходження служби

Посаду, звання військово-облікову спеціальність (якщо відомо)

Особовий номер (індивідуальний податковий номер), номер військового квитка чи тимчасового військового квитка (відскановану копію) чи жетону

Прізвище, ім’я, по-батькові та контакти колег по службі, побратимів

Прізвище, ім’я, по-батькові, контакти безпосереднього командира

Прізвище, ім’я, по-батькові, контакти командира частини

Телефон гарячої лінії частини, бригади, угрупування

Перевірте наявні документи та уточніть при нагоді у Захисника, якщо у вас не вистачає певних даних з переліку.