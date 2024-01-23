Какие документы должны быть у родственников мобилизованных (список)

Семья те, кто пошел защищать нашу землю от оккупантов, должна иметь набор определенных документов. Владение этими данными поможет семье в критических ситуациях, которые могут возникнуть.
Какие документы нужно иметь семье мобилизованного украинца, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.
Список необходимых данных и документов:
Вам потребуются личные данные вашего родственника, а также скан-копии или ксерокопии его документов. Далее - его данные о военной службе. Также следует запастись контактами тех, кто с ним вместе служит и непосредственного командира.
Проверьте имеющиеся документы и уточните при случае у Защитника, если у вас не хватает определенных данных из списка.
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