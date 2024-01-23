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Какие документы должны быть у родственников мобилизованных (список)

Вторник 23 января 2024 13:05
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Какие документы должны быть у родственников мобилизованных (список) Какие документы должны быть у семьи мобилизованного (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Семья те, кто пошел защищать нашу землю от оккупантов, должна иметь набор определенных документов. Владение этими данными поможет семье в критических ситуациях, которые могут возникнуть.

Какие документы нужно иметь семье мобилизованного украинца, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

Список необходимых данных и документов:

Вам потребуются личные данные вашего родственника, а также скан-копии или ксерокопии его документов. Далее - его данные о военной службе. Также следует запастись контактами тех, кто с ним вместе служит и непосредственного командира.

  • Фамилия, имя и отчество
  • Дата рождения
  • Копию паспорта
  • Контактные данные места постоянной дислокации воинской части
  • Контактные данные военкомата, из которого был мобилизован Защитник
  • Название и номер воинской части или подразделения прохождения службы
  • Должность, звание военно-учетной специальности (если известно)
  • Личный номер (индивидуальный налоговый номер), номер военного билета или временного военного билета (отсканированную копию) или жетона
  • Фамилия, имя, отчество и контакты сослуживцев, собратьев
  • Фамилия, имя, отчество, контакты непосредственного командира
  • Фамилия, имя, отчество, контакты командира части
  • Телефон горячей линии части, бригады, группировка

Проверьте имеющиеся документы и уточните при случае у Защитника, если у вас не хватает определенных данных из списка.

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