Какие документы должны быть у родственников мобилизованных (список)
Семья те, кто пошел защищать нашу землю от оккупантов, должна иметь набор определенных документов. Владение этими данными поможет семье в критических ситуациях, которые могут возникнуть.
Какие документы нужно иметь семье мобилизованного украинца, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.
Список необходимых данных и документов:
Вам потребуются личные данные вашего родственника, а также скан-копии или ксерокопии его документов. Далее - его данные о военной службе. Также следует запастись контактами тех, кто с ним вместе служит и непосредственного командира.
- Фамилия, имя и отчество
- Дата рождения
- Копию паспорта
- Контактные данные места постоянной дислокации воинской части
- Контактные данные военкомата, из которого был мобилизован Защитник
- Название и номер воинской части или подразделения прохождения службы
- Должность, звание военно-учетной специальности (если известно)
- Личный номер (индивидуальный налоговый номер), номер военного билета или временного военного билета (отсканированную копию) или жетона
- Фамилия, имя, отчество и контакты сослуживцев, собратьев
- Фамилия, имя, отчество, контакты непосредственного командира
- Фамилия, имя, отчество, контакты командира части
- Телефон горячей линии части, бригады, группировка
Проверьте имеющиеся документы и уточните при случае у Защитника, если у вас не хватает определенных данных из списка.
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