Какие документы должны быть у родственников мобилизованных (список)

Семья те, кто пошел защищать нашу землю от оккупантов, должна иметь набор определенных документов. Владение этими данными поможет семье в критических ситуациях, которые могут возникнуть.

Какие документы нужно иметь семье мобилизованного украинца, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

Список необходимых данных и документов:

Вам потребуются личные данные вашего родственника, а также скан-копии или ксерокопии его документов. Далее - его данные о военной службе. Также следует запастись контактами тех, кто с ним вместе служит и непосредственного командира.

Фамилия, имя и отчество

Дата рождения

Копию паспорта

Контактные данные места постоянной дислокации воинской части

Контактные данные военкомата, из которого был мобилизован Защитник

Название и номер воинской части или подразделения прохождения службы

Должность, звание военно-учетной специальности (если известно)

Личный номер (индивидуальный налоговый номер), номер военного билета или временного военного билета (отсканированную копию) или жетона

Фамилия, имя, отчество и контакты сослуживцев, собратьев

Фамилия, имя, отчество, контакты непосредственного командира

Фамилия, имя, отчество, контакты командира части

Телефон горячей линии части, бригады, группировка

Проверьте имеющиеся документы и уточните при случае у Защитника, если у вас не хватает определенных данных из списка.