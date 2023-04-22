Які добрива вносити у ґрунт, щоб отримати великий урожай овочів

Добрива - речовини, які необхідні для живлення рослин та підвищення родючості ґрунтів. Вони необхідні рослинам для нормального зростання та розвитку. Загалом їх є кілька видів.
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Добрива надають рослинам один або кілька дефіцитних хімічних компонентів, необхідних для їх нормального росту та збільшення урожаю.
Загалом усі добрива розподіляються на 4 групи:
У квітні необхідно проводити підживлення всіх рослин, у тому числі зростаючих на газоні.
Загалом, за приріст молодих пагонів дерев і кущів відповідають сполуки азоту. Ось чому ранньою весною досвідчені дачники вносять його при підготовці грядок на городі та в теплицях.
Картоплю найкраще підживлювати гноєм, а під час весняної обробки ґрунту - перегноєм. В час, коли необхідно садити овоч, внесіть азотно-фосфорні добрива, а в період цвітіння - сульфатно-калійні.
Морква - якщо своєчасно вносити органіку і фосфор, то багатий урожай не змусить довго чекати. У період осіннього перекопування удобріть ґрунт гноєм.
Часник і цибуля - для кращого результату підживлювати калієм і фосфором. Таким чином, можна домогтися гарної щільності, розміру цибулин і прискореного зростання.
Огірки - для цього овоча характерно швидке плодоношення, внаслідок чого їм необхідно більше поживних речовин. Найбільше огірочкам потрібен калій.
Перець - на початку періоду зростання, пріоритетним добривом є азот. На пізніших етапах можна підключати калійно-фосфорні суміші для кращої врожайності.
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