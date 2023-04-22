Какие удобрения вносить в почву, чтобы получить большой урожай овощей

Удобрения - вещества, которые необходимы для питания растений и повышения плодородия почв. Они необходимы растениям для нормального роста и развития. В общем их есть несколько видов.
Об этом сообщается в Telegram-канале "Дача. Сад и Огород".
Удобрения предоставляют растениям один или несколько дефицитных химических компонентов, необходимых для нормального роста и увеличения урожая.
Все удобрения распределяются на 4 группы:
В апреле необходимо проводить подкормку всех растений, в том числе произрастающих на газоне.
В общем, за прирост молодых побегов деревьев и кустов отвечают соединения азота. Вот почему ранней весной опытные дачники вносят его при подготовке грядок на огороде и в теплицах.
Картофель лучше всего подкармливать гноем, а во время весенней обработки почвы - перегноем. Во время, когда необходимо садить овощ, внесите азотно-фосфорные удобрения, а в период цветения - сульфатно-калийные.
Морковь - если своевременно вносить органику и фосфор, то богатый урожай не заставит долго ждать. В период осеннего перекапывания удобрите почву гноем.
Чеснок и лук - для лучшего результата подпитывать калием и фосфором. Таким образом, можно добиться хорошей плотности, размера луковиц и ускоренного роста.
Огурцы - для этого овоща характерное быстрое плодоношение, вследствие чего им необходимо больше питательных веществ. Больше всего огурцам нужен калий.
Перец - в начале периода роста, приоритетным удобрением является азот. На более поздних этапах можно подключать калийно-фосфорные смеси для лучшей урожайности.
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