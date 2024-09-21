У які дні тижня не можна позичати і брати в борг
У багатьох культурах існують вірування, що вказують на несприятливі дні для позик і боргів. Знання цих днів може допомогти вам ухвалювати більш обґрунтовані фінансові рішення і уникати проблем у майбутньому.
РБК-Україна (проект Styler) розказує, у які дні тижня не можна позичати і брати в борг
Коли не варто давати гроші в борг
Існують певні обставини, коли давати гроші в борг не рекомендується:
- Вечір. Після заходу сонця краще утриматися від фінансових угод.
- Дні тижня. Не позичайте гроші у неділю, середу і п’ятницю. У неділю зазвичай відбуваються церковні служби, а середа і п’ятниця - пісні дні. Проте середа вважається сприятливим днем для фінансових операцій, адже вона під заступництвом Меркурія - бога торгівлі.
- Церковні свята. Не слід позичати гроші на великі свята, такі як Пасха, Різдво, Хрещення, Трійця тощо.
- Перед Новим роком. Вважається, що до початку нового року всі борги потрібно закрити, щоб розпочати новий рік без фінансових зобов’язань.
- Повний місяць. У цей час не рекомендується давати гроші. Краще позичати на зростаючий місяць і віддавати на зменшення.
- Погашення попередніх боргів. Позичання грошей для виплати вже існуючого боргу може призвести до фінансових труднощів.
Дотримуючись цих порад, ви зможете уникнути фінансових неприємностей.
Як правильно давати гроші в борг, щоб не збідніти
Даючи гроші в борг, важливо дотримуватися певних правил, щоб уникнути фінансових проблем. Ось кілька простих порад, які можуть допомогти:
- Передача купюр. Коли ви даєте гроші, робіть це лівою рукою, а отримуючи назад - правою. Найкраще не передавати гроші безпосередньо в руки, а покласти їх на підлогу або землю. Уникайте ставити купюри на стіл.
- Сума позики. Краще давати та повертати борги дрібними купюрами. Це допоможе уникнути великих фінансових втрат.
- Місце передачі. Уникайте передачі грошей у дверному отворі або через поріг - це вважається поганою прикметою.
- Стан купюр. Паперові купюри слід передавати складеними навпіл. Це також має на меті забезпечити успішність угоди.
- Розписка. Якщо ви вирішили дати гроші в борг, обов'язково візьміть розписку. Це захистить вас у разі непорозумінь, особливо якщо справа дійде до суду.
- Прикмети. Хоча багато людей вірять у грошові прикмети, рішення вірити чи ні залишається за вами. Дотримання певних традицій може допомогти уникнути фінансових труднощів.
Дотримуючись цих простих рекомендацій, ви зможете безпечніше давати гроші в борг і захистити свої фінанси.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: English Jagran, Bejan Daruwalla.