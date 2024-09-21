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У які дні тижня не можна позичати і брати в борг

Субота 21 вересня 2024 20:30
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У які дні тижня не можна позичати і брати в борг Коли не можна позичати гроші і брати в борг (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

У багатьох культурах існують вірування, що вказують на несприятливі дні для позик і боргів. Знання цих днів може допомогти вам ухвалювати більш обґрунтовані фінансові рішення і уникати проблем у майбутньому.

РБК-Україна (проект Styler) розказує, у які дні тижня не можна позичати і брати в борг

Коли не варто давати гроші в борг

Існують певні обставини, коли давати гроші в борг не рекомендується:

  • Вечір. Після заходу сонця краще утриматися від фінансових угод.
  • Дні тижня. Не позичайте гроші у неділю, середу і п’ятницю. У неділю зазвичай відбуваються церковні служби, а середа і п’ятниця - пісні дні. Проте середа вважається сприятливим днем для фінансових операцій, адже вона під заступництвом Меркурія - бога торгівлі.
  • Церковні свята. Не слід позичати гроші на великі свята, такі як Пасха, Різдво, Хрещення, Трійця тощо.
  • Перед Новим роком. Вважається, що до початку нового року всі борги потрібно закрити, щоб розпочати новий рік без фінансових зобов’язань.
  • Повний місяць. У цей час не рекомендується давати гроші. Краще позичати на зростаючий місяць і віддавати на зменшення.
  • Погашення попередніх боргів. Позичання грошей для виплати вже існуючого боргу може призвести до фінансових труднощів.

Дотримуючись цих порад, ви зможете уникнути фінансових неприємностей.

Як правильно давати гроші в борг, щоб не збідніти

Даючи гроші в борг, важливо дотримуватися певних правил, щоб уникнути фінансових проблем. Ось кілька простих порад, які можуть допомогти:

  • Передача купюр. Коли ви даєте гроші, робіть це лівою рукою, а отримуючи назад - правою. Найкраще не передавати гроші безпосередньо в руки, а покласти їх на підлогу або землю. Уникайте ставити купюри на стіл.
  • Сума позики. Краще давати та повертати борги дрібними купюрами. Це допоможе уникнути великих фінансових втрат.
  • Місце передачі. Уникайте передачі грошей у дверному отворі або через поріг - це вважається поганою прикметою.
  • Стан купюр. Паперові купюри слід передавати складеними навпіл. Це також має на меті забезпечити успішність угоди.
  • Розписка. Якщо ви вирішили дати гроші в борг, обов'язково візьміть розписку. Це захистить вас у разі непорозумінь, особливо якщо справа дійде до суду.
  • Прикмети. Хоча багато людей вірять у грошові прикмети, рішення вірити чи ні залишається за вами. Дотримання певних традицій може допомогти уникнути фінансових труднощів.

Дотримуючись цих простих рекомендацій, ви зможете безпечніше давати гроші в борг і захистити свої фінанси.

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Під час написання матеріалу було використано джерела: English Jagran, Bejan Daruwalla.

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