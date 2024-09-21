У багатьох культурах існують вірування, що вказують на несприятливі дні для позик і боргів. Знання цих днів може допомогти вам ухвалювати більш обґрунтовані фінансові рішення і уникати проблем у майбутньому.

РБК-Україна (проект Styler) розказує, у які дні тижня не можна позичати і брати в борг

Коли не варто давати гроші в борг

Існують певні обставини, коли давати гроші в борг не рекомендується:

Вечір. Після заходу сонця краще утриматися від фінансових угод.

Після заходу сонця краще утриматися від фінансових угод. Дні тижня. Не позичайте гроші у неділю, середу і п’ятницю. У неділю зазвичай відбуваються церковні служби, а середа і п’ятниця - пісні дні. Проте середа вважається сприятливим днем для фінансових операцій, адже вона під заступництвом Меркурія - бога торгівлі.

Не позичайте гроші у неділю, середу і п’ятницю. У неділю зазвичай відбуваються церковні служби, а середа і п’ятниця - пісні дні. Проте середа вважається сприятливим днем для фінансових операцій, адже вона під заступництвом Меркурія - бога торгівлі. Церковні свята. Не слід позичати гроші на великі свята, такі як Пасха, Різдво, Хрещення, Трійця тощо.

Не слід позичати гроші на великі свята, такі як Пасха, Різдво, Хрещення, Трійця тощо. Перед Новим роком. Вважається, що до початку нового року всі борги потрібно закрити, щоб розпочати новий рік без фінансових зобов’язань.

Вважається, що до початку нового року всі борги потрібно закрити, щоб розпочати новий рік без фінансових зобов’язань. Повний місяць. У цей час не рекомендується давати гроші. Краще позичати на зростаючий місяць і віддавати на зменшення.

У цей час не рекомендується давати гроші. Краще позичати на зростаючий місяць і віддавати на зменшення. Погашення попередніх боргів. Позичання грошей для виплати вже існуючого боргу може призвести до фінансових труднощів.

Дотримуючись цих порад, ви зможете уникнути фінансових неприємностей.

Як правильно давати гроші в борг, щоб не збідніти

Даючи гроші в борг, важливо дотримуватися певних правил, щоб уникнути фінансових проблем. Ось кілька простих порад, які можуть допомогти:

Передача купюр. Коли ви даєте гроші, робіть це лівою рукою, а отримуючи назад - правою. Найкраще не передавати гроші безпосередньо в руки, а покласти їх на підлогу або землю. Уникайте ставити купюри на стіл.

Коли ви даєте гроші, робіть це лівою рукою, а отримуючи назад - правою. Найкраще не передавати гроші безпосередньо в руки, а покласти їх на підлогу або землю. Уникайте ставити купюри на стіл. Сума позики. Краще давати та повертати борги дрібними купюрами. Це допоможе уникнути великих фінансових втрат.

Краще давати та повертати борги дрібними купюрами. Це допоможе уникнути великих фінансових втрат. Місце передачі. Уникайте передачі грошей у дверному отворі або через поріг - це вважається поганою прикметою.

Уникайте передачі грошей у дверному отворі або через поріг - це вважається поганою прикметою. Стан купюр. Паперові купюри слід передавати складеними навпіл. Це також має на меті забезпечити успішність угоди.

Паперові купюри слід передавати складеними навпіл. Це також має на меті забезпечити успішність угоди. Розписка. Якщо ви вирішили дати гроші в борг, обов'язково візьміть розписку. Це захистить вас у разі непорозумінь, особливо якщо справа дійде до суду.

Якщо ви вирішили дати гроші в борг, обов'язково візьміть розписку. Це захистить вас у разі непорозумінь, особливо якщо справа дійде до суду. Прикмети. Хоча багато людей вірять у грошові прикмети, рішення вірити чи ні залишається за вами. Дотримання певних традицій може допомогти уникнути фінансових труднощів.

Дотримуючись цих простих рекомендацій, ви зможете безпечніше давати гроші в борг і захистити свої фінанси.