В какие дни недели нельзя занимать и брать взаймы
Во многих культурах существуют верования, указывающие на неблагоприятные дни для ссуд и долгов. Знание этих дней может помочь вам принимать более обоснованные финансовые решения и избежать проблем в будущем.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, в какие дни недели нельзя занимать и брать взаймы
Когда не стоит давать деньги взаймы
Существуют определенные обстоятельства, когда давать деньги взаймы не рекомендуется:
- Вечер. После заката лучше воздержаться от финансовых сделок.
- День недели. Не занимайте деньги в воскресенье, среду и пятницу. В воскресенье обычно проходят церковные службы, а среда и пятница – постные дни. Однако среда считается благоприятным днем для финансовых операций, ведь она под покровительством Меркурия – бога торговли.
- Церковные праздники. Не следует занимать деньги в большие праздники, такие как Пасха, Рождество, Крещение, Троица и т.д.
- Перед Новым годом. Считается, что к началу нового года все долги следует закрыть, чтобы начать новый год без финансовых обязательств.
- Полнолуние. В настоящее время не рекомендуется давать деньги. Лучше одалживать на растущий месяц и отдавать на убыль.
- Погашение предварительных долгов. Ссуда денег для выплаты уже существующего долга может привести к финансовым трудностям.
Следуя этим советам, вы сможете избежать финансовых неприятностей.
Как правильно давать деньги взаймы, чтобы не обеднеть
Давая деньги взаймы, важно соблюдать определенные правила, чтобы избежать финансовых проблем. Вот несколько простых советов, которые могут помочь:
- Передача купюр. Когда вы даете деньги, делайте это левой рукой, а получая назад – правой. Лучше всего не передавать деньги непосредственно в руки, а положить их на пол или на землю. Избегайте ставить купюры на стол.
- Сумма ссуды. Лучше давать и возвращать долги мелким купюрам. Это поможет избежать больших финансовых потерь.
- Место передачи данных. Избегайте передачи денег в дверном проеме или через порог – это считается плохой приметой.
- Состояние купюр. Бумажные купюры следует передавать сложенными пополам. Это также призвано обеспечить успешность сделки.
- Расписка. Если вы решили дать деньги взаймы, обязательно возьмите расписку. Это защитит вас в случае недоразумений, особенно если дело дойдет до суда.
- Приметы. Хотя многие верят в денежные приметы, решение верить или нет остается за вами. Соблюдение определенных традиций может помочь избежать финансовых затруднений.
Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете безопаснее давать деньги взаймы и защитить свои финансы.
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При написании материала были использованы источники: English Jagran, Bejan Daruwalla.