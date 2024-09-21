Когда нельзя занимать деньги и брать взаймы (фото: freepik.com)

Во многих культурах существуют верования, указывающие на неблагоприятные дни для ссуд и долгов. Знание этих дней может помочь вам принимать более обоснованные финансовые решения и избежать проблем в будущем.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, в какие дни недели нельзя занимать и брать взаймы