Як розпізнати людину, яка може наврочити і вкрасти удачу

Деякі люди можуть навмисно чи несвідомо впливати на ваше життя, приносячи нещастя. Важливо навчитися розпізнавати таких людей, щоб захистити себе від їх негативного впливу.

РБК-Україна (проект Styler) розказує, що таке пристріт і як його позбутися.

Що таке пристріт

Пристріт - це негативна енергія, яку людина може навмисно або випадково спрямувати на інших. Цікаво, що такий вплив можуть здійснювати не тільки маги чи чаклуни, але й звичайні люди, які накопичили в собі багато негативу.

Часто причиною пристріту стають заздрість або злі наміри. Люди, які випромінюють подібну енергію, не бажають добра іншим, і їхні думки спрямовані на шкоду.

Хоча пристріт іноді використовується як пояснення особистих невдач, деякі науковці припускають, що енергетичний вплив на біополе людини дійсно можливий.

Ознаки пристріту

Визначити наявність псування можна за допомогою спеціальних обрядів, але є також низка ознак, які можуть свідчити про вплив негативної енергії. На що слід звернути увагу:

Фізична втома - постійна слабкість і відсутність енергії.

- постійна слабкість і відсутність енергії. Роздратування - відчуття дискомфорту у громадських місцях, таких як музеї, театри чи кінотеатри.

- відчуття дискомфорту у громадських місцях, таких як музеї, театри чи кінотеатри. Творчий занепад - відсутність натхнення у людей творчих професій, втрата "музи".

- відсутність натхнення у людей творчих професій, втрата "музи". Проблеми зі сном - неспокійний сон, нічні кошмари, страхи та переслідування уві сні.

- неспокійний сон, нічні кошмари, страхи та переслідування уві сні. Апатія і депресія - повна втрата інтересу до життя, відчуття безвиході, навіть думки про суїцид.

- повна втрата інтересу до життя, відчуття безвиході, навіть думки про суїцид. Погіршення здоров'я - загострення хронічних хвороб або поява нових, часто кількох одночасно.

- загострення хронічних хвороб або поява нових, часто кількох одночасно. Труднощі на роботі - конфлікти з колегами або начальством, аж до втрати роботи.

- конфлікти з колегами або начальством, аж до втрати роботи. Фінансові проблеми - втрата великих сум грошей, крадіжки, різке зменшення доходів.

- втрата великих сум грошей, крадіжки, різке зменшення доходів. Залежності - буде зростати потяг до алкоголю, наркотиків або азартних ігор.

Хоча деякі з цих симптомів можна пояснити втомою або тимчасовими труднощами, якщо вони тривають довгий час і накопичуються, варто задуматися про можливість псування.

Як позбутися пристріту

Існує кілька способів, які допомагають зняти вроки. Один із найпростіших - вмитися холодною водою три рази, проводячи мокрими руками по голові, щоб очистити себе від негативної енергії.

Для захисту від пристріту люди користуються різними методами. Наприклад, вони носять червону нитку на зап'ясті або приколюють шпильку на зворотний бік одягу. Також багато хто вірить у силу натільного хреста та молитов, які можуть захистити від негативного впливу. Деякі звертаються до цілителів для допомоги в таких ситуаціях.

Молитва від пристріту

Молитовне прохання слід читати тричі, і після кожного прочитання необхідно глибоко вклонитися. Таке очищення допомагає позбутися проклять і пристріту. Молитву слід читати таким чином:

Спочатку прочитайте текст молитви, зосереджуючись на кожному слові, з чистим серцем і вірою.

Після кожного прочитання зробіть глибокий уклін, символізуючи смирення та відданість.

Завершивши триразове читання, постарайтеся відчути полегшення і очищення від негативної енергії.

Регулярне виконання такого обряду сприяє відновленню внутрішнього спокою й захисту від шкідливих впливів.

Господи Боже Могутній, Цар над царями, почуй молитву раба Кипріяна. Тобі належить тисяча днів боротьби з темними силами, Неси серце раба Божого (ім'я), допоможи йому пройти всі випробування. Захисти, борони і заступися за того, хто читає цю молитву. Благослови, Господи, мій дім і живуть в ньому, Захисти від усякого кознодейства і чародеяния. Так вирішиться диявольське умышление і вчинене ним. Господи, Ти Єдиний і Всемогутній, збережи Святомученика твого, Кипріяна, Помилуй раба (ім'я). Тричі кажу це, тричі вклоняюся. Амінь!

Як розпізнати людину, яка може наврочити

Згідно з повір'ями, пристріт можуть навести люди з негативною енергетикою. Такі особи зазвичай мають мало друзів і уникають спілкування. Їх погляд може викликати дискомфорт у людей.

Люди, які роздають нещирі компліменти або намагаються бути надмірно ласкавими, також можуть мати негативний вплив. Заздрісні особи, у яких не все ладиться в житті, можуть приносити негатив.