В какие странные и смешные приметы и суеверия верят рыбаки
Наверное, никто не придает столько значения суевериям как рыбаки. Каждый рыбак имеет десятки примет, часто довольно странных, к которым серьезно относится. Какие существуют наиболее распространенные рыболовные суеверия?
РБК-Украина (проект Styler) собрало список всего того, что может, по мнению суеверных рыбаков, принести улов или оставить без него.
Перед рыбалкой
Плохо, когда перед рыбалкой кто-то пожелает удачи или хорошего улова. Вместо этого надо сказать "Ни чешуи, ни хвоста", а рыбак должен ответить "К черту!".
Никогда нельзя собирать снасти в спешке. Если начнешь суетиться, улов будет неудачным.
Плохой приметой считается бриться или стричься перед рыбалкой. Это может отпугнуть удачу.
Встретить женщину на пути к водоему - плохой знак. Считается, что после этого улов будет слабым.
Если рыбак забудет что-нибудь дома и вернется за ним, удача может отвернуться. Чтобы нейтрализовать плохую примету, нужно перед выходом посмотреть на себя в зеркало и показать язык.
Спать перед рыбалкой нужно хорошо и не видеть снов о рыбалке. Если приснилась крупная рыба, наяву улов будет мелким.
Если увидел в дороге зайца - можешь разворачиваться и уходить домой. С таким знаком улова точно не будет.
Вероятно, рыбак, поймавший такую рыбу, хорошо покормил кошку (фото: Pixabay.com)
На рыбалке
Когда пришел на место, следует поприветствовать водоем и побрызгать на лицо водой. Это привлекает добрые силы в помощь.
Прежде чем начать ловить, нужно плеснуть немного спиртного в воду. Это задобрит духов водоема.
Новые снасти всегда следует перед использованием погрузить в воду. Иначе они могут оказаться неудачными.
Нельзя переступать через удочку или наступать на нее. Это приносит неудачу, и рыба больше не будет клевать.
Кошку, пришедшую во время рыбалки, нельзя прогонять. Лучше накормить ее рыбой, чтобы привлечь удачу.
До первого улова нельзя мочить в воде сетку или подсаки. Иначе рыба не пойдет в ловушку.
Если первая рыба маленькая, ее необходимо отпустить обратно в воду. Попроси ее привести больше родственников.
Никогда нельзя вращаться назад, когда клюет. Это может испугать рыбу, и улова не будет.
Рассыпать прикормку - к плохому улову. Лучше свернуть снасти и вернуться в другой раз.
Пасмурная погода или небольшой дождь - лучшие условия для рыбалки. Они приносят удачу.
Если случайно забыл тару для рыбы, улов будет богатым. Это считается хорошим знаком.
Ловить рыбу в полнолуние - к плохому улову. Лучшее время - на молодой месяц.
После рыбалки
После успешной рыбалки нужно отпустить самую большую рыбу. Она приведет в следующий раз больше рыбы.
Оставлять мусор на месте рыбалки - плохой знак. После этого больше никогда не будет хорошего улова на этом месте.
По дороге домой нельзя заезжать в рыболовный магазин. Сначала нужно оставить улов дома.
Все рыбные продукты должны быть использованы - приготовлены, подарены или отданы животным. Протухший улов обещает неудачу в следующий раз.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты "Рыбалка в Украине", darg.gov.ua, fisherclub.in.ua.