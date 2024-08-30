В какие странные и смешные приметы и суеверия верят рыбаки

Наверное, никто не придает столько значения суевериям как рыбаки. Каждый рыбак имеет десятки примет, часто довольно странных, к которым серьезно относится. Какие существуют наиболее распространенные рыболовные суеверия?

РБК-Украина (проект Styler) собрало список всего того, что может, по мнению суеверных рыбаков, принести улов или оставить без него.

Перед рыбалкой

Плохо, когда перед рыбалкой кто-то пожелает удачи или хорошего улова. Вместо этого надо сказать "Ни чешуи, ни хвоста", а рыбак должен ответить "К черту!".

Никогда нельзя собирать снасти в спешке. Если начнешь суетиться, улов будет неудачным.

Плохой приметой считается бриться или стричься перед рыбалкой. Это может отпугнуть удачу.

Встретить женщину на пути к водоему - плохой знак. Считается, что после этого улов будет слабым.

Если рыбак забудет что-нибудь дома и вернется за ним, удача может отвернуться. Чтобы нейтрализовать плохую примету, нужно перед выходом посмотреть на себя в зеркало и показать язык.

Спать перед рыбалкой нужно хорошо и не видеть снов о рыбалке. Если приснилась крупная рыба, наяву улов будет мелким.

Если увидел в дороге зайца - можешь разворачиваться и уходить домой. С таким знаком улова точно не будет.

Вероятно, рыбак, поймавший такую рыбу, хорошо покормил кошку (фото: Pixabay.com)

На рыбалке

Когда пришел на место, следует поприветствовать водоем и побрызгать на лицо водой. Это привлекает добрые силы в помощь.

Прежде чем начать ловить, нужно плеснуть немного спиртного в воду. Это задобрит духов водоема.

Новые снасти всегда следует перед использованием погрузить в воду. Иначе они могут оказаться неудачными.

Нельзя переступать через удочку или наступать на нее. Это приносит неудачу, и рыба больше не будет клевать.

Кошку, пришедшую во время рыбалки, нельзя прогонять. Лучше накормить ее рыбой, чтобы привлечь удачу.

До первого улова нельзя мочить в воде сетку или подсаки. Иначе рыба не пойдет в ловушку.

Если первая рыба маленькая, ее необходимо отпустить обратно в воду. Попроси ее привести больше родственников.

Никогда нельзя вращаться назад, когда клюет. Это может испугать рыбу, и улова не будет.

Рассыпать прикормку - к плохому улову. Лучше свернуть снасти и вернуться в другой раз.

Пасмурная погода или небольшой дождь - лучшие условия для рыбалки. Они приносят удачу.

Если случайно забыл тару для рыбы, улов будет богатым. Это считается хорошим знаком.

Ловить рыбу в полнолуние - к плохому улову. Лучшее время - на молодой месяц.

После рыбалки

После успешной рыбалки нужно отпустить самую большую рыбу. Она приведет в следующий раз больше рыбы.

Оставлять мусор на месте рыбалки - плохой знак. После этого больше никогда не будет хорошего улова на этом месте.

По дороге домой нельзя заезжать в рыболовный магазин. Сначала нужно оставить улов дома.

Все рыбные продукты должны быть использованы - приготовлены, подарены или отданы животным. Протухший улов обещает неудачу в следующий раз.