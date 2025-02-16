Які дерева в 2025 році саджати в Україні заборонено законом

В Україні запроваджено заборону на висаджування певних видів дерев і декоративних рослин, які становлять загрозу для місцевих екосистем. Чому деякі види вже не можна висаджувати та які самі?

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, які дерева зараз не можна саджати у своїх подвір'ях та біля них.

Які дерева заборонено саджати в Україні в 2025 році

Деякі дерева швидко поширюються, змінюють склад ґрунту та створюють несприятливі умови для місцевої флори й фауни. Їхнє розповсюдження порушує природний баланс і знижує біологічне різноманіття, тому їхнє висаджування тепер суворо заборонене.

Ці види не можна використовувати для створення лісових масивів і захисних смуг, оскільки вони є агресивними та витісняють аборигенні рослини. До списку заборонених увійшли:

Айлант найвищий

Аралія маньчжурська

В'яз низький

Гледичія колюча

Горіх чорний

Дуб червоний

Каркас західний

Клен ясенелистий

Маслинка вузьколиста

Павловнія

Робінія звичайна

Черемха пізня

Ясен пенсильванський

Чому ці дерева заборонені?

Головна причина заборони - їхня інвазивність, що загрожує місцевій екосистемі. В Україні вони не мають природних ворогів, що сприяє їхньому неконтрольованому розростанню. Вони змінюють хімічний склад ґрунту, пригнічують ріст інших рослин і витісняють місцеві види.

Деякі, наприклад, робінія та айлант, мають потужну кореневу систему, яка здатна руйнувати фундаменти будівель і дорожнє покриття. Крім того, такі дерева, як клен ясенелистий і дуб червоний, не є частиною природних харчових ланцюгів, що робить їх непридатними для підтримання біорізноманіття.

Виключення цих видів із зелених насаджень дозволить зберегти екологічну рівновагу та уникнути майбутніх проблем.

Клен ясенелистий (фото: Вікіпедія)

Екологічне значення заборони

Українські ліси серйозно постраждали внаслідок бойових дій, і їхнє відновлення вимагає використання лише стійких і корисних для екосистем рослин. Заборона на інвазивні види допоможе створити ліси, краще адаптовані до змін клімату та здатні виконувати захисні функції.

Такі ліси запобігатимуть ерозії ґрунту, покращуватимуть якість повітря та стануть природним середовищем для численних видів тварин і птахів. Це також важливий крок у збереженні традиційного вигляду українських ландшафтів і запобіганні деградації природних територій.

Важливо зазначити, що заборона стосується лише нових посадок – уже наявні дерева не потрібно обов’язково вирубувати.

Які дерева можна садити замість заборонених?

Замість інвазивних видів в Україні рекомендується висаджувати дерева, які відповідають місцевим кліматичним умовам і мають високу екологічну цінність:

Дуби (крім червоного) - довговічні та стійкі дерева, які створюють природне середовище для багатьох тварин.

Клени (крім ясенелистого) - добре пристосовані до клімату України, очищають повітря та прикрашають міста і парки.

Ясени (крім пенсильванського) - швидкорослі дерева, які зміцнюють ґрунт і стійкі до хвороб.

Берези - популярні в Україні дерева, що покращують якість ґрунту й використовуються в медицині.

Сосни - хвойні дерева, що виділяють фітонциди, очищають повітря і створюють здорове середовище.

Висаджування місцевих і стійких видів допоможе зберегти природний баланс та захистити українські ліси для майбутніх поколінь.