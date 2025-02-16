Какие деревья в 2025 году сажать в Украине запрещено законом

В Украине введен запрет на высадку определенных видов деревьев и декоративных растений, которые представляют угрозу для местных экосистем. Почему некоторые виды уже нельзя высаживать и какие именно?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие деревья сейчас нельзя сажать в своих дворах и возле них.

Какие деревья запрещено сажать в Украине в 2025 году

Некоторые деревья быстро распространяются, меняют состав почвы и создают неблагоприятные условия для местной флоры и фауны. Их распространение нарушает природный баланс и снижает биологическое разнообразие, поэтому их высадка теперь строго запрещена.

Эти виды нельзя использовать для создания лесных массивов и защитных полос, поскольку они являются агрессивными и вытесняют аборигенные растения. В список запрещенных вошли:

Айлант высокий

Аралия маньчжурская

Вяз низкий

Гледичия колючая

Орех черный

Дуб красный

Каркас западный

Клен ясенелистный

Маслинка узколистная

Павловния

Робиния обыкновенная

Черемуха поздняя

Ясень пенсильванский

Почему эти деревья запрещены?

Главная причина запрета - их инвазивность, угрожающая местной экосистеме. В Украине они не имеют естественных врагов, что способствует их неконтролируемому разрастанию. Они меняют химический состав почвы, подавляют рост других растений и вытесняют местные виды.

Некоторые, например, робиния и айлант, имеют мощную корневую систему, которая способна разрушать фундаменты зданий и дорожное покрытие. Кроме того, такие деревья, как клен ясенелистный и дуб красный, не являются частью естественных пищевых цепей, что делает их непригодными для поддержания биоразнообразия.

Исключение этих видов из зеленых насаждений позволит сохранить экологическое равновесие и избежать будущих проблем.

Клен ясенелистный (фото: Википедия)

Экологическое значение запрета

Украинские леса серьезно пострадали в результате боевых действий, и их восстановление требует использования только устойчивых и полезных для экосистем растений. Запрет на инвазивные виды поможет создать леса, лучше адаптированные к изменениям климата и способные выполнять защитные функции.

Такие леса будут предотвращать эрозию почвы, улучшать качество воздуха и станут естественной средой для многочисленных видов животных и птиц. Это также важный шаг в сохранении традиционного вида украинских ландшафтов и предотвращении деградации природных территорий.

Важно отметить, что запрет касается только новых посадок - уже имеющиеся деревья не нужно обязательно вырубать.

Какие деревья можно сажать вместо запрещенных?

Вместо инвазивных видов в Украине рекомендуется высаживать деревья, которые соответствуют местным климатическим условиям и имеют высокую экологическую ценность:

Дубы (кроме красного) - долговечные и устойчивые деревья, которые создают естественную среду для многих животных.

Клены (кроме ясенелистного) - хорошо приспособлены к климату Украины, очищают воздух и украшают города и парки.

Ясени (кроме пенсильванского) - быстрорастущие деревья, которые укрепляют почву и устойчивы к болезням.

Березы - популярные в Украине деревья, улучшающие качество почвы и используемые в медицине.

Сосны - хвойные деревья, выделяющие фитонциды, очищающие воздух и создающие здоровую среду.

Высадка местных и устойчивых видов поможет сохранить природный баланс и защитить украинские леса для будущих поколений.