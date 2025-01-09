Чому залишати гнилі плоди на деревах взимку дуже небезпечно для саду

Багато садівників, піклуючись про свої плодові дерева, стикаються з питанням, чи можна залишати гнилі плоди на деревах взимку. Це питання актуальне для багатьох, хто не встиг зібрати урожай до настання морозів або не звернув увагу на гнилі плоди на деревах.

РБК-Україна (проєкт Styler) пояснює, чому не варто залишати гнилі плоди на деревах в холодний період року і як це може вплинути на стан вашого саду.

Як гнилі плоди впливають на стан дерев

Залишені гнилі плоди можуть стати джерелом для розвитку хвороб. Мікроорганізми, що викликають гниття, можуть проникати в дерева через гілки та кору, що спричиняє загибель або ослаблення рослини.

Плоди, які загнили, є ідеальним середовищем для розвитку бактерій і грибків, що можуть поширюватися на здорові частини дерева. В особливості це стосується яблунь, груш та інших плодових дерев, які легко піддаються ураженню такими хворобами.

Залишати гнилі плоди - це як відкривати ворота для шкідників, що можуть пошкодити дерево в холодну пору. Тому бажано ретельно перевіряти дерева на наявність гнилі та позбавлятися від них вчасно.

Привертання шкідників

Залишені гнилі плоди можуть стати привабливими для різноманітних шкідників. Серед них - комахи, такі як мухи, жуки та павуки, які використовують гнилі плоди як джерело їжі або місце для відкладання яєць.

Такі шкідники можуть не тільки зіпсувати ще здорові плоди, а й знижувати загальний стан дерева. Вони можуть поранити кору, проникати в пори і викликати проникнення в дерево інфекцій.

Під час зими більшість шкідників ховаються під корою або в гнилі плодах, і можуть безперешкодно розмножуватися, що призводить до подальших проблем у весняний період.

Вплив на якість наступного врожаю

Гнилі плоди, залишені на дереві, можуть бути джерелом хвороб, які знижують якість майбутнього врожаю. Коли інфекції зимують на плодових рештках, вони можуть атакувати нові бруньки, що розцвітають навесні, і погіршувати розвиток майбутніх плодів.

Ризик зараження хворобами, такими як парша, плодові гнилі або моніліоз, значно збільшується, якщо не позбавитись від гнилого урожаю. Окрім того, не видалені плоди можуть призвести до появи шкідників, які не лише знижують врожайність, а й пошкоджують молоді плоди.

Із часом це може призвести до того, що дерево стане слабким і менш продуктивним, що значно вплине на економічну ефективність садівництва.

З гілок плодових дерев варто знімати усі плоди восени та не залишати на зиму (фото: Pixabay.com)

Збереження естетичного вигляду саду

Гнилі плоди на деревах не тільки шкодять здоров'ю рослин, але й знижують естетичний вигляд саду. Взимку, коли більшість дерев знаходяться в спокої, неестетичні гнилі плоди на гілках виглядають не тільки непривабливо, а й можуть бути джерелом додаткових неприємних запахів.

Такі плоди можуть притягувати вологу, що під час відлиги може призвести до розкладу і появи цвілі. Занедбаний вигляд саду може також негативно вплинути на його загальну атмосферу.

Вчасно очищаючи дерева від гнилих плодів, можна зберегти не лише їх здоров'я, але й естетичний вигляд вашого саду. Це також дозволить забезпечити комфортне середовище для відпочинку на свіжому повітрі.

Як правильно очищувати сад від гнилого урожаю

Очищення дерев від гнилих плодів є важливим етапом зимового догляду за садом. Найкраще це робити перед початком зими, щоб не дати хворобам і шкідникам зимувати на рослинах. Плоди потрібно зібрати вручну або за допомогою спеціальних інструментів, таких як садовий секатор.

Важливо зібрати не тільки гнилі, але й пошкоджені або незрілі плоди, щоб уникнути розвитку хвороб у майбутньому. Після цього треба обробити дерева, застосовуючи обприскування спеціальними засобами від хвороб і шкідників. Також не варто залишати гнилі плоди під деревами, їх потрібно зібрати і вивезти з саду, щоб уникнути зараження ґрунту.