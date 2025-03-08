Які чоботи будуть наймоднішими в 2025 році: приклади від українських знаменитостей

Алла Барановська

Колишня дружина Миколи Тищенка, бізнесвумен і блогерка Алла Барановська продемонструвала в мережі стильний образ з ковбойськими чоботами світло-коричневого відтінку.



Алла Барановська (фото: instagram.com/allabonya)

Вона одягла блакитні джинси з високою посадкою, підкресливши талію ременем. Штани з деніму вона заправила в ковбойки.



Алла Барановська показала ковбойські чоботи (фото: instagram.com/allabonya)

Також блогерка одягла коричневу майку і наймоднішу куртку весни 2025 року - в стилі кантрі з накладними кишенями та контрастним комірцем. Завершити стильний "лук" вона вирішила великою сумкою-шопером.



Трендові чоботи на весну 2025 (фото: instagram.com/allabonya)

Христина Горняк

Колишня дружина Володимира Остапчука, нотаріус і блогерка Христина Горняк продемонструвала одразу декілька образів з ковбойськими чоботами на весну 2025 року.



Христина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Для першого образу вона обрала чорні легінси, футболку оверзайз і білий бомбер. А завершували лук високі чоботи чорного відтінку в ковбойському стилі та досить містка сумка.



Христина Горняк у ковбойських чоботях (фото: instagram.com/kristygor)

Другий образ Горняк продемонструвала з короткою спідницею. Вона одягла чорну мініспідницю, блакитну сорочку в стилі оверсайз, а також укорочену шкіряну куртку. Завершували лук напівпрозорі капронові колготи, ковбойські чоботи та стильна сумка крос-боді.



Христина Горняк показала модне взуття на весну (фото: instagram.com/kristygor)

З чим носити чоботи в ковбойському стилі у 2025 році

З денімом

Класичне поєднання з джинсами різних фасонів - прямі, розкльошені, джинси з бахромою.

Зі шкірою

Образи зі шкіряними куртками, спідницями або сукнями створюють зухвалий і стильний look.

З мініспідницями або шортами

Короткі спідниці або шорти в поєднанні з високими чобітьми підкреслюють стрункість ніг і надають образу динамічності.

З oversize-жакетами

Комбінування чобіт з об'ємними жакетами або піджаками створює цікавий контраст і баланс в образі.

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