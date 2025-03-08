Какие сапоги будут самыми модными в 2025 году: примеры от украинских знаменитостей

Весной 2025 года на пике популярности будут ковбойские сапоги. Они стали заметным модным трендом - элементы вестерн-стиля активно присутствуют в коллекциях многих брендов. Кроме того, ковбойские сапоги легко сочетаются с множеством стилей: их можно носить с джинсами, платьями, юбками и даже с костюмами в стиле оверсайз.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как такие сапоги носят украинские знаменитости.
Экс-супруга Николая Тищенко, бизнесвумен и блогерша Алла Барановская продемонстрировала в сети стильный образ с ковбойскими сапогами светло-коричневого оттенка.
Алла Барановская (фото: instagram.com/allabonya)
Она надела голубые джинсы с высокой посадкой, подчеркнув талию ремнем. Брюки из денима она заправила в ковбойки.
Алла Барановская показала ковбойские сапоги (фото: instagram.com/allabonya)
Также блогерша надела коричневую майку и самую модную куртку весны 2025 - в стиле кантри с накладными карманами и контрастным воротником. Завершить стильный "лук" она решила большой сумкой-шопером.
Трендовые сапоги на весну 2025 (фото: instagram.com/allabonya)
Бывшая жена Владимира Остапчука, нотариус и блогер Кристина Горняк продемонстрировала сразу несколько образов с ковбойскими сапогами на весну 2025 года.
Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)
Для первого образа она выбрала черные легинсы, футболку оверзайз и белый бомбер. А завершали лук высокие сапоги черного оттенка в ковбойском стиле и достаточно вместительная сумка.
Кристина Горняк в ковбойских сапогах (фото: instagram.com/kristygor)
Второй образ Горняк продемонстрировала с короткой юбкой. Она одела черную мини-юбку, голубую рубашку в стиле оверсайз, а также укороченную кожаную куртку. Завершали лук полупрозрачные капроновые колготы, ковбойские сапоги и стильная сумка крос-боди.
Кристина Горняк показала модную обувь на весну (фото: instagram.com/kristygor)
Классическое сочетание с джинсами различных фасонов, будь то прямые, расклешенные или джинсы с бахромой.
Образы с кожаными куртками, юбками или платьями создают дерзкий и стильный look.
Короткие юбки или шорты в сочетании с высокими сапогами подчеркивают стройность ног и придают образу динамичность.
Комбинирование сапог с объемными жакетами или пиджаками создает интересный контраст и баланс в образе.
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Для написания материала были использованы Instagram-страницы Аллы Барановской и Кристины Горняк.