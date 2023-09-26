Колоски пшениці і діаманти. Які брошки обирають перші леді України і США (фото)

Олена Зеленська завжди прикрашає свої образи аксесуарами. Це можуть бути сережки, каблучки, підвіски, але найчастіше - це брошки. Але й Джилл Байден не відстає, жінка також полюбляє прикраси.

При підготовці матеріалу були використані джерела: Facebook Олени Зеленської та Facebook Джилл Байден.

Які брошки обирає Олена Зеленська

За півтора року, які перша леді постійно знаходиться на публіці, стилісти встигли помітити та обговорити не одну деталь її гардеробу. Оскільки вбрання дружини президента завжди несе в собі певні меседжі.

І саме прикраси їй допомагають у цій справі. Олена полюбляє брошки, якими прикрашає свої вбрання. Але всі вони не прості.

Наприклад, в її колекції є брошка з уламка ракети, яку окупанти запускали у Харків. Також жінка має брошку у формі кувшина-півника - цей предмет залишився цілим у Бородянці.

Олена неодноразово виходила у світ з брошками у формі національного герба, тризуба, з символіками Донецької області, з брошкою у формі колосків пшениці та багато інших брошей демонструвала Зеленська.

Тобто, кожна брошка дружини президента символізує певні події в Україні, які дійсно є страшними та важливими. Світ має про них знати, чути та розуміти сенс.

Брошки, які носить Олена Зеленська (фото: facebook.com/olenazelenska.official)

Які брошки обирає Джилл Байден

А ось дружина Байдена обирає прикраси для душі. Адже ними вона доповнює образи і надає їм більшого шарму та цікавості.

Так, наприклад, нещодавно на зустрічі у Білому будинку перша леді США вирішила прикрасити свій костюм світло-оливкового кольору брошкою з діамантами.

Хоча саме ця прикраса поєднує в собі гармонію, єдність та мир. Можливо, це певний спосіб підтримати Україну та мир у всьому мирі. До того ж бренд, який обрала перша леді Америки зовсім новий, проте вже користується її увагою.

До речі Джилл не настільки часто обирає саме брошки для доповнення своїх образів. Адже її одяг менш консервативний, ніж у пані Зеленської. Хоча іноді жінка прикрашає одяг елегантними брошками.

Брошки, які обирає Джилл Байден (фото: facebook.com/FLOTUS)