Які аналізи в Україні роблять безкоштовно: повний список

Щоб зробити аналіз безкоштовно, потрібно отримати направлення у лікаря, з яким у вас укладено декларацію. Цей список містить:

Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою

Загальний аналіз сечі

Аналіз крові на глюкозу

Аналіз на загальний холестерин

Швидкий тест на вагітність

Швидкий тест на тропонін

Швидкий тест на ВІЛ

Швидкий тест на вірусні гепатити

Швидкий тест на SARS-COV-2

Необхідність чи доцільність будь-якого аналізу чи швидкого тесту визначає не пацієнт, яке сімейний лікар, терапевт чи педіатр.

Як зробити безкоштовний аналіз, який не входить до цього списку

Якщо потрібні аналізи, які не входять у стандартний пакет первинки, а пацієнт лікується не на стаціонарі, то зробити їх можна за напрямом від сімейного або лікаря, що лікує, в медустанові, яка має договір з НСЗУ на амбулаторну допомогу.

При лікуванні на стаціонарі всі необхідні аналізи вже включені, а отже – мають бути зроблені безпосередньо у лікарні.