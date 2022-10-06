Які аналізи в Україні роблять безкоштовно: повний список

Найважливіші аналізи в Україні можна зробити безкоштовно – це покривається Програмою медичних гарантій. До списку безкоштовних аналізів входять обстеження, які необхідні для діагностики та визначення схеми лікування.
Які аналізи в Україні роблять безкоштовно та що потрібно зробити для отримання направлення, розповіли у НСЗУ.
Щоб зробити аналіз безкоштовно, потрібно отримати направлення у лікаря, з яким у вас укладено декларацію. Цей список містить:
Необхідність чи доцільність будь-якого аналізу чи швидкого тесту визначає не пацієнт, яке сімейний лікар, терапевт чи педіатр.
Якщо потрібні аналізи, які не входять у стандартний пакет первинки, а пацієнт лікується не на стаціонарі, то зробити їх можна за напрямом від сімейного або лікаря, що лікує, в медустанові, яка має договір з НСЗУ на амбулаторну допомогу.
При лікуванні на стаціонарі всі необхідні аналізи вже включені, а отже – мають бути зроблені безпосередньо у лікарні.
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