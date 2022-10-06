Какие анализы в Украине делают бесплатно: полный перечень

Самые важные анализы в Украине можно сделать бесплатно - это покрывается Программой медицинских гарантий. В список бесплатных анализов входят обследования, которые нужны для диагностики и определения схемы лечения.
Какие анализы в Украине делают бесплатно и что нужно сделать для получения направления, рассказали в НСЗУ.
Чтобы сделать анализ бесплатно, нужно получить направления у врача, с которым у вас заключена декларация. В этот список входят:
Необходимость или целесообразность любого анализа или быстрого теста определяет не пациент, а его семейный врач, терапевт или педиатр.
Если нужны анализы, которые не входят в стандартный пакет первички, а пациент лечится не на стационаре, то сделать их можно по направлению от семейного или лечащего врача в медучреждении, которое имеет договор с НСЗУ на амбулаторную помощь.
При лечении на стационаре все необходимые анализы уже включены, а значит - должны быть сделаны непосредственно в больнице.
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