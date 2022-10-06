RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Какие анализы в Украине делают бесплатно: полный перечень

Фото: Какие анализы в Украине делают бесплатно (pixabay com)
Автор: Анна Шиканова

Самые важные анализы в Украине можно сделать бесплатно - это покрывается Программой медицинских гарантий. В список бесплатных анализов входят обследования, которые нужны для диагностики и определения схемы лечения.

Какие анализы в Украине делают бесплатно и что нужно сделать для получения направления, рассказали в НСЗУ.

Чтобы сделать анализ бесплатно, нужно получить направления у врача, с которым у вас заключена декларация. В этот список входят:

  • Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой
  • Общий анализ мочи
  • Анализ крови на глюкозу
  • Анализ на общий холестерин
  • Быстрый тест на беременность
  • Быстрый тест на тропонин
  • Быстрый тест на ВИЧ
  • Быстрый тест на вирусные гепатиты
  • Быстрый тест на SARS-COV-2

Необходимость или целесообразность любого анализа или быстрого теста определяет не пациент, а его семейный врач, терапевт или педиатр.

Как сделать бесплатно анализ, который не входит в этот список

Если нужны анализы, которые не входят в стандартный пакет первички, а пациент лечится не на стационаре, то сделать их можно по направлению от семейного или лечащего врача в медучреждении, которое имеет договор с НСЗУ на амбулаторную помощь.

При лечении на стационаре все необходимые анализы уже включены, а значит - должны быть сделаны непосредственно в больнице.

Кстати, ранее мы писали о том, какие симптомы игнорировать категорически нельзя.

А еще рассказывали о том, какие медицинские услуги в Украине бесплатно получают пациенты с онкологией.

Читайте РБК-Украина в Google News
медицинаанализНСЗУ