Какие анализы в Украине делают бесплатно: полный перечень

Чтобы сделать анализ бесплатно, нужно получить направления у врача, с которым у вас заключена декларация. В этот список входят:

Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой

Общий анализ мочи

Анализ крови на глюкозу

Анализ на общий холестерин

Быстрый тест на беременность

Быстрый тест на тропонин

Быстрый тест на ВИЧ

Быстрый тест на вирусные гепатиты

Быстрый тест на SARS-COV-2

Необходимость или целесообразность любого анализа или быстрого теста определяет не пациент, а его семейный врач, терапевт или педиатр.

Как сделать бесплатно анализ, который не входит в этот список

Если нужны анализы, которые не входят в стандартный пакет первички, а пациент лечится не на стационаре, то сделать их можно по направлению от семейного или лечащего врача в медучреждении, которое имеет договор с НСЗУ на амбулаторную помощь.

При лечении на стационаре все необходимые анализы уже включены, а значит - должны быть сделаны непосредственно в больнице.