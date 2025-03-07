Які аналізи чоловікам потрібно здавати щороку: уролог дав важливий список

Які аналізи треба здавати чоловікам щороку?

За словами лікаря, якщо чоловік живе відкритим статевим життям, але немає регулярного статевого партнера, то бажано здавати бакпосів сперми й ПЦР-аналіз на сім інфекцій, які передаються статевим шляхом за допомогою сперми.

"Можна зробити й мазком, тобто щіточкою, але це дискомфортно. На сьогодні можна це все здати за допомогою еякуляту й зробити мікроскопію сперми. Це показує, чи є якісь інфекційні, бактеріальні або запальні захворювання в сечовидільній системі", - сказав уролог.

Особливо важливим є виявлення хламідіозу, гонореї, уреаплазми та інших інфекцій, які можуть призвести до безпліддя, якщо не лікувати їх вчасно. Бакпосів сперми або ПЦР-аналіз дозволяють виявити навіть приховані інфекції, що можуть не проявлятися явними симптомами.

Ще один важливий аналіз - це мікроскопія сперми. Цей метод дозволяє не лише виявити інфекційні чи бактеріальні захворювання в сечовидільній системі, але й оцінити якість сперми.

Цей тест є дуже корисним для тих чоловіків, які планують мати дітей або мають проблеми з зачаттям. Мікроскопія сперми дозволяє оцінити такі параметри, як кількість сперматозоїдів, їх активність та форму.

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