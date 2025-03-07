Какие анализы мужчинам нужно сдавать каждый год: уролог дал важный список

Какие анализы надо сдавать мужчинам каждый год?

По словам врача, если мужчина живет открытой половой жизнью, но нет регулярного полового партнера, то желательно сдавать бакпосев спермы и ПЦР-анализ на семь инфекций, которые передаются половым путем с помощью спермы.

"Можно сделать и мазком, то есть щеточкой, но это дискомфортно. На сегодня можно это все сдать с помощью эякулята и сделать микроскопию спермы. Это показывает, есть ли какие-то инфекционные, бактериальные или воспалительные заболевания в мочевыделительной системе", - сказал уролог.

Особенно важным является выявление хламидиоза, гонореи, уреаплазмы и других инфекций, которые могут привести к бесплодию, если не лечить их вовремя. Бакпосев спермы или ПЦР-анализ позволяют выявить даже скрытые инфекции, которые могут не проявляться явными симптомами.

Еще один важный анализ - это микроскопия спермы. Этот метод позволяет не только выявить инфекционные или бактериальные заболевания в мочевыделительной системе, но и оценить качество спермы.

Этот тест является очень полезным для тех мужчин, которые планируют иметь детей или имеют проблемы с зачатием. Микроскопия спермы позволяет оценить такие параметры, как количество сперматозоидов, их активность и форму

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